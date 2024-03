Duh Marinho reúne Preta Gil e Ivete Sangalo em seu disco de estreia

“A História do Mlk Sinistro”, disco de estreia do Duh Marinho, é a trilha sonora desenhada para contar a jornada real do artista que, aos 36 anos, embarcou em busca do sonho de se expressar através da black music. Sendo acompanhado de uma banda efervescente que é liderada pelo seu herói favorito – ele mesmo – o carioca reflete sobre temas que tratam da sua identidade, amor e resiliência. Somando nas participações especiais do registro, ícones como Preta Gil, Ivete Sangalo e Ruxxel.

Nascido em Mesquita, no Rio de Janeiro, Duh Marinho já passou pela Furacão 2000 e esteve por três anos no Bloco da Preta como MC oficial. Já lançou uma série de singles, além dos EPs Pra Mandar pro Crush (2017) e Vá à Luta (2016).

“Desde quando eu comecei a idealizar o meu disco, há dez anos atrás, eu sempre soube o que eu queria. Inclusive cantar essa energia de que os desafios não são páreos para o nosso próprio super-herói. O meu super-herói interno, o muleque sinistro”, diz.

Seguindo influências como Cassiano, Tim Maia, Seu Jorge, Sandra de Sá e Fernanda de Abreu, “A História do Mlk Sinistro” apresenta uma sonoridade que combina elementos do groove, samba, funk e soul. “Duh, acha que vale falar um pouco mais sobre essa produção musical?”.

Ao longo das 12 faixas, o recado é alto astral e convida o público para curtir a vida – compreendendo, sobretudo, todas as nuances do que é existir aqui e agora.

Para abrir os caminhos, uma poderosa “Intro” em parceria com Preta Gil. Na sequência, a faixa-título, “A História do Mlk Sinistro”, reflete sobre futuridades desejadas. Aqui, a vontade de tocar pelo Brasil todo – sem medo de declarar onde se quer chegar – ganha destaque.

Em “A Gata Tá pro Corre”, Duh faz um lembrete, para si mesmo e, ainda assim, coletivo, sobre a importância de traçar objetivos e confiar na força que o move. Já em “Não Me Cancela Não”, um pedido de desculpas por ser um homem livre figura como uma brincadeira com os chamados “juízes da internet”. A quinta música, “Para de Graça e Me Beija”, conta com participação de Ruxxel no beat. Essa é a pedida perfeita para quem quer ajudar o crush confuso a se decidir. Logo depois, a track “Sensação (Mó Viagem)” descreve o sentimento de viver uma paixão proibida. Nesse som, Marinho abre o coração para falar sobre um relacionamento antigo.

Já em “O Verão Tá Aí”, feat com Ivete Sangalo, rainha do axé, o artista reforça como é para ele o verão ideal. “Ivete Sangalo tem que estar rolando no som! Ivete é a cara do verão perfeito”, diz. Em “Liguei o foda-se”, a mensagem é para os que não estão sendo levados a sério. Já em “Lá no Posto 09”, a vibe boa ganha clima de pôr do sol na praia de Ipanema, com todos se amando livremente e onde a diversidade é bem-vinda.

Chegando ao fim do álbum, “The Black is Foda” se destaca com sonoridade swingada e letras que celebram a negritude. A música, verso a verso, encapsula a essência do projeto como um todo. “Vem e Faz” e “Tudo de Bom” fecham o disco com a mensagem que o artista quer deixar para o mundo: seja feliz agora!

“Falando um pouco sobre a faixa “Tudo De Bom”, se eu pudesse escolher apenas uma música para representar a energia deste álbum seria essa faixa, porque é a minha conclusão dessa jornada. A vida é uma aventura! Esse álbum é a resolução de uma jornada linda e da sua construção. Vamos viver tudo e vamos viver agora”, finaliza.

FICHA TÉCNICA

Composição: Duh Marinho

Produção Musical: Kafé

Mix e Master: Victor Farias

Guitarra: Magno Gonçalves

Baixo: Everton Viana

Teclado: Douglas Farias

Bateria: Renan Duarte

Metais: Multhiago

Vocais: Thiago Pantaleão, Cayuma, Dona Nina, Kynnie

Direção vocal: Diego Timbó