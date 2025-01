“Duetos” retorna a São Paulo com Patricya Travassos e Eduardo Moscovis

Sucesso absoluto nos palcos pelo Brasil, “DUETOS”, peça do premiado dramaturgo britânico Peter Quilter, retorna a São Paulo. Protagonizada por Patricya Travassos e Eduardo Moscovis, a nova temporada acontece no Teatro FAAP, em Higienópolis, de 17 de janeiro a 23 de março, com apresentações às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h.

Com direção de Ernesto Piccolo, o espetáculo já foi assistido por mais de 150 mil pessoas, percorrendo 12 cidades brasileiras com lotações esgotadas. Traduzido para 10 idiomas e encenado em mais de 20 países, o texto de Quilter examina com humor os desafios dos relacionamentos modernos.

A peça aborda quatro histórias distintas, nas quais uma mulher e um homem enfrentam desejos, traumas e a busca pelo amor, enquanto lidam com a solidão e o caos dos tempos atuais. Apresentada e patrocinada pela Brasilcap, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a produção geral é realizada pela Inova Brand.

As Quatro Histórias de “Duetos”

Encontro às Cegas: Jonathan e Wanda se conhecem por meio de um aplicativo de relacionamentos. Apesar das tentativas de agradar, o encontro toma rumos inesperados.

Quase Casados: Jane organiza uma festa para seu chefe Ary, na esperança de conquistar seu coração, mesmo sabendo que ele não se interessa por mulheres.

Divórcio Amigável: Shirley e Beto viajam à Espanha para oficializar o divórcio. Entre drinques e revelações, percebem que o fim do casamento é mais complicado do que imaginavam.

Mais uma Vez Noiva: Angela está prestes a se casar pela terceira vez, mas uma sequência de contratempos a faz questionar se deveria continuar com a cerimônia.

Serviço:

Duetos – Temporada São Paulo

Quando: De 17 de janeiro a 23 de março

Onde: Teatro FAAP – Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo

Horários: Sextas e sábados às 20h, domingos às 18h

Ingressos: Disponíveis no site oficial do Teatro FAAP

Classificação: 12 anos