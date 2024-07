Duelos das oitavas da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (30)

A Copa do Brasil tem início dos duelos das oitavas de final nesta terça (30), com dez times que já foram campeões.

Atual detentor do título, o São Paulo abre os confrontos contra o Goiás.

Flamengo e Palmeiras, considerados favoritos, duelam por uma vaga já nesta semana. Corinthians e Grêmio tiveram confronto recente no Brasileiro e voltam a se encontrar pela Copa.

Confira o calendário das oitavas de final da Copa do Brasil (horários de Brasília). Veja também onde as partidas serão transmitidas:



OITAVAS DE FINAL – IDA

Terça (30/7)

20h – São Paulo x Goiás – Morumbis (Prime Video)

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro

21h30 – Botafogo x Bahia – Nilton Santos (SporTV e Premiere)

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

Quarta (31/7)

19h – CRB x Atlético-MG – Estádio Rei Pelé (Prime Video)

Arbitragem: Raphael Claus

19h – Athletico-PR x Red Bull Bragantino – Ligga Arena (Sportv e Premiere)

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães

20h – Flamengo x Palmeiras – Maracanã (Prime Video)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado

21h30 – Corinthians x Grêmio – Neo Química Arena (Globo, Sportv, Premiere e Prime Video)

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

21h30 – Atlético-GO x Vasco – Estádio Antonio Accioly (Globo, Sportv, Premiere e Prime Video)

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Quinta (1/8)

19h – Juventude x Fluminense – Alfredo Jaconi (Sportv e Premiere)

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira

6/8 (terça)

21h45 – Vasco x Atlético-GO – São Januário (Globo, Sportv, Premiere e Prime Video)

7/8 (quarta)

19h – Bahia x Botafogo – Arena Fonte Nova (Sportv e Premiere)

19h – Atlético-MG x CRB – Arena MRV (Prime Video)

19h – Bragantino x Athletico-PR – Nabi Abi Chedid (Sportv e Premiere)

20h – Palmeiras x Flamengo – Allianz Parque (Prime Video)

21h30 – Grêmio x Corinthians – estádio a definir (Globo, Sportv, Premiere e Prime Video)

21h30 – Fluminense x Juventude – Maracanã (Sportv e Premiere)

08/08 (quinta)

20h – Goiás x São Paulo – Hailé Pinheiro (Prime Video)