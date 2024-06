Dudu vive noite perfeita após novela mesmo sem jogar pelo Palmeiras

Dudu teve a situação aliviada no Palmeiras após a goleada contra o Atlético-MG mesmo sem ter entrado em campo.

Dudu anunciou o “fico” no Palmeiras 1h30 antes do jogo contra o Atlético-MG, viu seus companheiros golearem o Galo por 4 a 0 fora de casa e ainda encostar nos líderes do Campeonato Brasileiro – abafando a crise que o clube viveu no final de semana. A diferença para o líder Botafogo é de apenas dois pontos.

O camisa 7 também recebeu apoio dos jogadores do elenco sobre sua permanência. “É um assunto que eu acho que ficou esclarecido, Palmeiras e Dudu se pronunciaram. A decisão foi que ele fica, todo o elenco está apoiando. Todo mundo sabe da qualidade dele, esperamos encontrar com ele, todo mundo está feliz que ele tenha ficado”, disse Piquerez após a partida.

O técnico Abel Ferreira minimizou o episódio envolvendo Dudu, mas “mandou recados” e disse que espera empenho do jogador para dar a volta por cima: “[Como vou lidar?] Como Deus lida conosco. Quem nunca errou que atire a primeira pedra.”

“Vocês já viram nossos jogadores mandando mensagem para ele, ele tem contrato, renovou ano passado… o que espero dele? Que ele entre e faça o que sabe fazer: rendimento, gols e assistências. É o que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como ele”, falou o treinador.

Condição para Dudu retornar ao time? Abel disse que jogadores precisam se espelhar no golaço marcado por Estêvão contra o Atlético-MG: “Viram o gol do Estêvão? Vibrei com o gol. Viram quem recuperou a bola? É a imagem que marca do meu Palmeiras. Quem não fizer não joga. É isto que queremos ver”.

Concorrente de Dudu na posição deixou o jogo contra o Atlético-MG lesionado. Lázaro, titular do lado esquerdo do ataque, foi substituído no duelo contra o Galo aos 35 minutos do 2º tempo com dores na coxa. Ele precisou ser carregado para fora de campo com ajuda dos médicos do Palmeiras e será reavaliado pelo clube nesta terça-feira (18).

Dudu pode voltar a ser opção de Abel Ferreira já nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), quando o Palmeiras recebe o RB Bragantino no Allianz Parque.