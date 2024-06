Dudu vê indiferença e apoio tímido em reencontro após novela no Palmeiras

Dudu, atacante do Palmeiras, passou longe de ser ovacionado pelo Allianz Parque no reencontro com a torcida após a novela envolvendo o Cruzeiro.

Os quase 30 mil torcedores que estiveram no Allianz Parque para acompanhar a vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o RB Bragantino não cantaram o nome do atleta durante a partida. Contra o Vasco, primeiro jogo relacionado após dez meses, a torcida pediu a entrada de Dudu mais de uma vez e cantou seu nome antes de a bola rolar.

A maior demonstração de carinho da noite foi no aquecimento. Dudu foi abraçado por várias crianças enquanto fazia o trabalho de aquecimento para a partida e ouviu um tímido e rápido grito de “Dudu guerreiro” quando se aproximou da linha de fundo do setor Gol Sul do estádio.

Dudu foi relacionado para a partida, mas assistiu os 90 minutos do banco de reservas mais uma vez. Esse é apenas o segundo jogo que o camisa 7 é relacionado desde a lesão grave no joelho. Ele foi cortado do jogo contra o Atlético-MG pelo Departamento de Futebol pela negociação com o Cruzeiro.

O técnico Abel Ferreira disse na chegada ao Allianz Parque que Dudu não estava na sua máxima condição física pelos últimos dias que não foram nada fáceis.

“Ele não dormiu três noites. Não está na sua plenitude física. Há alguns dias tiveram coisas que mexeram com ele. O sono não foi o melhor. E não responderei mais sobre Dudu. Ele é jogador do Palmeiras como qualquer um outro”, disse Abel Ferreira, em entrevista ao SporTV.

Raphael Veiga também falou sobre o que Dudu passou nos últimos dias e disse que, quando o camisa 7 voltar a atuar e marcar gols, todos irão esquecer o episódio.

“O Dudu ficou, a gente tem que fazer de tudo para ele ficar bem, volta a jogar, voltar a performance e ele estar feliz. A gente sabe que de certa forma essa turbulência, esse foco que o Palmeiras virou nesses últimos dias daqui a alguns dias o Dudu vai voltar, vai fazer gol, vai ganhar e tudo isso vai se esquecer”, afirmou o meia.

O Palmeiras volta a campo no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Juventude, mais uma vez no Allianz Parque. O Alviverde é o 3º colocado do Brasileirão com 20 pontos, apenas um atrás do líder Flamengo.