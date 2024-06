Dudu treina no Palmeiras, mas fica fora do jogo contra o Atlético-MG

O Palmeiras divulgou que Dudu não será relacionado para a partida contra o Atlético-MG, que será realizada nesta segunda-feira (17), na Arena MRV.

“A pedido do Departamento de Futebol, o atleta não foi relacionado para a viagem a Belo Horizonte (MG), onde o Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até o fim de 2025”, diz a nota do Palmeiras.

O comunicado ainda reforça que o jogador treinou normalmente com o elenco alviverde na manhã deste domingo (16). “O atacante Dudu se apresentou para o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira.”

A partida entre Palmeiras e Atlético-MG acontece nesta segunda-feira (17), às 20h30 (de Brasília). O confronto é válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.