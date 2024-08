Dudu tem esquema especial para retomar forma e voltar ao Palmeiras

Dudu recorreu à base do Palmeiras para retomar a boa forma e voltar a ser opção do técnico Abel Ferreira. É um esquema especial voltado para o recondicionamento do atacante.

No último domingo (25), por exemplo, Dudu participou de um jogo 11 contra 11 com os meninos do sub-20 que tiveram poucos minutos na goleada por 5 a 0 contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão da categoria no sábado (24). O camisa 7 segue participando de treinos com o restante do elenco profissional.

A ideia com esse processo é que o camisa 7 volte a ter ritmo de jogo. O atacante retornou aos gramados na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, no dia 23 de junho, após grave lesão no joelho. No entanto, só disputou 10 jogos (296 minutos, cerca de 3,2 partidas), e Abel Ferreira anunciou que ele passaria por um processo de recondicionamento físico.

Após a goleada sobre o Cuiabá, o elenco profissional recebeu folga, e Dudu foi à Academia de Futebol para trabalhar em sua recuperação. Ele fez uma publicação nas redes sociais agradecendo profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do clube, e João Paulo Sampaio, coordenador da base palestrina, por ter liberado os meninos do sub-20 para ajudá-lo.

Garotos do sub-20 estão empolgados com Dudu. O UOL apurou que os jovens ficaram felizes com a possibilidade de ajudar Dudu a se recuperar no Palmeiras. Eles querem aproveitar ao máximo esse contato com um ídolo do clube. E o Palmeiras vê esse “intercâmbio” de forma muito positiva.

QUANDO DUDU RETORNA?

Quando Abel anunciou que Dudu passaria por um recondicionamento físico, o português citou que o camisa 7 ficaria pelo menos um mês fora.

A coletiva aconteceu no dia 11 de agosto após o empate por 1 a 1 contra o Flamengo pelo Brasileiro. Isso significa que ele deve voltar a ser opção de Abel Ferreira na segunda quinzena de setembro.

O Palmeiras volta a campo no domingo (1º), às 16h (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Brasileiro. O Alviverde tem 44 pontos, quatro atrás do líder Fortaleza (que ainda tem um jogo a menos), mas segue acreditando no título.