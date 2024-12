Dudu Salamonde dá show na pista e conquista tricampeonato da Copa São Paulo KGV

Terminou no último sábado (30) a temporada 2024 da Copa São Paulo KGV, no Kartódromo da Granja Viana, em Cotia (SP), com emoções à flor da pele. Dudu Salamonde (DKR / RL Eng. Design / Casa Barô / Vero Coco / SOMA Blindados / Equipe TR3 / Walter Travaglini), líder da categoria Rotax Júnior Max, chegou a as 8ª e 9ª etapas, esta última a Super Final, disposto a confirmar seu crescimento e resiliência no 2º turno do Paulista KGV. Com um desempenho impecável, o piloto paulista não só confirmou a liderança como subiu ao lugar mais alto do pódio, garantindo seu terceiro título na competição.

O fim de semana começou na sexta-feira (29), com a 8ª etapa. Dudu largou na pole position e venceu ambas as baterias, marcando a volta mais rápida nas duas ocasiões. Esses resultados não apenas coroaram sua performance no segundo turno da temporada, como também o consagraram campeão do turno com 6 vitórias em provas disputadas, com um excelente aproveitamento nas etapas disputadas desde agosto.

No sábado (30), tivemos a Super Final, que consolidou a supremacia de Dudu Salamonde na segunda metade do ano. Mais uma vez na pole position, ele repetiu o roteiro perfeito: venceu as duas baterias e cravou a volta mais rápida outra vez em ambas, encerrando o campeonato com uma performance incontestável, que destacou o talento e a consistência do piloto.

Este foi o terceiro título de Dudu Salamonde na Copa São Paulo KGV, onde já havia se consagrado campeão em 2022 nas categorias Cadete e Rotax Mini Max. Agora, na Júnior Max, ele mostrou maturidade e evolução, com uma temporada que contou com oito vitórias em 18 corridas, além de dois segundos lugares e um terceiro, totalizando 13 pódios com as outras colocações ao longo do ano.

“Esse título foi muito especial! Depois do primeiro turno, que não deu muito certo, consegui focar e vir com tudo neste segundo turno. Ganhar seis corridas em oito disputada, além das duas da Super Final foi incrível! Só tenho a agradecer a todos que me apoiaram e torceram por mim: minha família, minha equipe e todo mundo mesmo”, celebrou o piloto, com a alegria de quem dominou boa parte do campeonato.

A vitória foi mais um passo importante na trajetória de Dudu, que celebra o tricampeonato, mas já está de olho no futuro. Ainda esta semana, ele entra na pista do Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP), para disputar o 8º Campeonato Brasileiro Rotax, dentro do Grupo 3 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart.

Com uma temporada de conquistas e desempenhos brilhantes, Dudu Salamonde reafirma seu nome como um dos grandes talentos da nova geração do kartismo brasileiro. A torcida agora é para que o jovem piloto siga acumulando vitórias e conquistas nos desafios que estão por vir.

Classificação dos 10 primeiros da Rotax Júnior Max*

1º DUDU SALAMONDE 248

2º NICHOLAS MARTINEZ 208

3º GIOVANNI BOTANO 198

4º MARCELA ASSUMPÇÃO 173

5º PEDRO LIMA 140

6º PEDRO LOZOV 136

7º FELIPE LANCELOTTI 126

8º FELIPE ZUCHINNI 123

9º BRENO EBRAHIM 78

10º GUSTAVO BONK 58

*Classificação extra-oficial