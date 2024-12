Dudu Ferraz encerra temporada na etapa final da Fórmula Delta em Interlagos neste fim de semana

O piloto pernambucano Dudu Ferraz (Magnum Tires / Setta Combustíveis / Sambaíba / Coach: Elder Martins), está pronto para encerrar sua temporada 2024 na Fórmula Delta neste fim de semana, no icônico Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A oitava e última etapa do campeonato promete disputas acirradas, reunindo talentos do automobilismo nacional em um dos cenários mais tradicionais do esporte a motor no Brasil.

Apesar de um início de fim de semana desafiador, com treinos livres na sexta-feira (20) comprometidos por problemas mecânicos e condições climáticas adversas, Dudu está confiante em buscar um desfecho positivo. “Os treinos não foram como esperávamos. Consegui completar apenas três voltas no primeiro treino por causa de uma quebra no câmbio, e o segundo treino foi cancelado devido à chuva. Mas neste fim de semana espero andar sempre entre os três primeiros para finalizar o ano com um pódio”, destacou o piloto.

No qualifying realizado neste sábado, Dudu registrou o nono melhor tempo e parte para a prova 1 com o objetivo de realizar uma corrida de recuperação. A primeira disputa do fim de semana acontece às 13h30 deste sábado (21), enquanto a segunda e última corrida da temporada está programada para as 09h10 de domingo (22).

Com foco e determinação, Dudu Ferraz está disposto a superar os desafios e encerrar a temporada com chave de ouro, reafirmando seu potencial como um dos jovens talentos do automobilismo brasileiro.