Dudu Ferraz encara a penúltima etapa da Fórmula Delta neste fim de semana em Interlagos

O piloto pernambucano Dudu Ferraz (Magnum Tires / Setta Combustíveis / Sambaíba / Coach: Elder Martins) volta às pistas neste fim de semana para disputar a sétima e penúltima etapa da Fórmula Delta. A competição, que também marca a realização da segunda etapa da Copa Zanoello, será realizada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 22 e 24 de novembro.

Em sua primeira temporada completa a bordo de um carro de fórmula, Dudu tem se destacado pela consistência e pela capacidade de superar adversidades na pista. A performance ao longo do campeonato tem consolidado o piloto como um dos nomes promissores da categoria. “Essa temporada tem sido de muito aprendizado e evolução. Cada corrida é um desafio, mas também uma oportunidade de mostrar meu potencial e buscar os melhores resultados”, destacou o pernambucano.

Dudu Ferraz

(KMCom / Cleev Racing)

De acordo com a programação do Campeonato Paulista de Automobilismo, os dois treinos livres serão realizados na sexta-feira (22). No sábado (23), os pilotos enfrentam o qualifying e a corrida 1. A segunda corrida da etapa será disputada no domingo (24), fechando o fim de semana de disputas.

Com a experiência acumulada ao longo do ano e os bons resultados obtidos, Dudu Ferraz chega motivado para conquistar mais pontos na reta final do campeonato. “Estou muito focado em aproveitar cada oportunidade na pista. Quero encerrar essa temporada com chave de ouro e continuar evoluindo como piloto”, completou.

A Fórmula Delta é conhecida por seu alto nível técnico e competitivo, sendo um importante laboratório para jovens talentos do automobilismo brasileiro. Acompanhe as emoções das provas, em Interlagos, no canal da Fórmula Delta, no YouTube.