Dudu e Felipe Anderson são o copo meio cheio da lesão de Estêvão no Palmeiras

Estêvão vivia grande fase no Palmeiras, mas virou desfalque nos próximos jogos por lesão. O jovem atuava pelo lado direito do ataque e virou titular absoluto da equipe de Abel Ferreira após grandes atuações. No entanto, a ausência do atacante abre espaço para outros nomes que o torcedor palmeirense está ansioso para ver em campo.

A equipe de Abel Ferreira está na 2ª posição com 33 pontos, três atrás do líder Botafogo.

QUEM SÃO AS OPÇÕES

Felipe Anderson em sua posição favorita. O camisa 9 disse em sua apresentação no Alviverde que pode jogar em várias posições, até de ala se for preciso, mas onde ele mais gosta de atuar é pelo lado direito do ataque. Com Estêvão em alta, pouco se discutiu a possibilidade de Felipe atuar no lado direito, mas isso já pode acontecer no próximo jogo. Os 28 minutos que o jogador atuou na estreia contra o Botafogo empolgaram a torcida.

Dudu também pode ganhar chance entre os titulares com Felipe no lado direito. O camisa 7 tem entrado durante as partidas jogando pelo lado esquerdo, e como atuou em cinco dos últimos sete jogos desde a lesão pode começar a ganhar mais minutos – seu maior tempo de jogo foi contra o Fortaleza, quando atuou por 30 minutos. Com Felipe jogando do outro lado, ele tem menos um concorrente. Ele também pode atuar na direita (e fez isso na volta do Qatar em 2022).

Maurício e Lázaro são opções, mas correm por fora na briga. Maurício gosta de jogar mais centralizado, como Veiga, mas pode jogar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito. Já Lázaro, que iniciou transição física nesta quinta-feira (18), prefere a ponta esquerda, mas também faz a direita – ele sofreu uma lesão muscular na coxa há um mês, no jogo contra o Atlético-MG, deve ser opção no banco no fim de semana.

Abel achou ataque com Rony pelo lado esquerdo e Flaco López como atacante de referência, sem Estêvão sobra apenas uma vaga. Rony faz um papel de marcação muito importante na equipe e ajuda na titularidade de Flaco, que não tem a mesma mobilidade do camisa 10. Nos últimos dez jogos do Palmeiras, o “Rústico” começou como titular em nove.

Já Flaco faz a melhor temporada da carreira em 2024: 37 jogos, 15 gols e 5 assistências.