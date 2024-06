Dudu é acolhido por atletas do Palmeiras após fico; direção segue incomodada

A relação de Dudu com os jogadores do Palmeiras é positiva, mas a diretoria alviverde ainda não está feliz com a novela envolvendo com uma possível saída para o Cruzeiro.

Dudu foi muito bem acolhido pelos jogadores na Academia de Futebol na reapresentação da equipe na manhã desta terça-feira (18) após a goleada contra o Atlético-MG.

O ‘Baixola’ relatou a seus companheiros que está preocupado com a forma que será recebido pela torcida após a novela. Muitos torcedores pegaram no pé do jogador com a notícia, e ele tem grandes chances de ser uma das opções no banco de reservas na partida contra o Red Bull Bragantino.

Dudu é considerado um dos líderes do atual elenco palmeirense, e tem muito prestígio com todos eles. Dudu é atualmente o jogador com mais títulos pelo Palmeiras (12 taças no total), ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Junqueira e Ademir da Guia.

A diretoria do Palmeiras acredita que Dudu conduziu muito mal o processo de saída para o Cruzeiro. Ele chegou a dizer para a direção do clube que não se sentia amado e que os dirigentes queriam a sua saída.

Hoje, o posicionamento do Palmeiras é claro: vai honrar o compromisso que tem com o jogador até o final de 2025, mas não vai renovar o vínculo do atleta de 32 anos. O vínculo pode ser renovado até o fim de 2026 se ele jogar metade das partidas em sua última temporada.

Já tinha sido definido que o Dudu iria para o Cruzeiro com a autorização dele, do atleta, já que não vamos estender o contrato do Dudu e não vamos alterar em um centavo o valor do salário dele. Leila Pereira, em entrevista ao SporTV.

Segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL, Dudu disse em suas últimas conversas com a diretoria do Palmeiras que “se garante em campo”. O jogador vive a expectativa de voltar atuar após mais de 10 meses de recuperação de uma lesão grave no joelho.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, quando enfrenta o Red Bull Bragantino pela 10ª rodada do Brasileiro.