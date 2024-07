Dudu Barrichello vence corrida sprint do GP Chevrolet da Stock Car

Dudu Barrichello deu sequência ao legado vitorioso trilhado por Rubens Barrichello ao triunfar pela primeira vez na pista onde o pai é “rei”. Com desempenho impecável, o paulista de 22 anos venceu praticamente de ponta a ponta a corrida sprint do GP Chevrolet, sexta etapa da temporada 2024, na quente tarde deste sábado (27) no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, onde Rubinho subiu ao topo do pódio oito vezes — sendo o maior vencedor em atividade da Stock Car Pro Series na capital goiana.

Foi há quase dez anos, em agosto de 2014, que Dudu Barrichello comemorou uma vitória emblemática do pai e subiu no carro junto com Rubinho depois de vê-lo triunfar na Corrida do Milhão daquela temporada — a primeira da carreira de Barrichello na Stock Car —, justamente em Goiânia. Uma década depois, é a vez de Eduardo subir ao topo do pódio conduzido pelo Toyota Corolla #91 da Mobil Ale Full Time.

Os pilotos que fizeram companhia a Dudu no pódio em Goiânia reforçam o tamanho da vitória do jovem no Planalto Central. O paranaense Julio Campos (Pole Motorsport) finalizou a prova mais curta do fim de semana na segunda colocação, enquanto o conterrâneo Ricardo Zonta (RCM Motorsport) completou o top-3 da etapa.

Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports) foi o quarto, seguido por Daniel Serra (Eurofarma RC). Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) garantiu mais um membro da família no top-10, em sexto. Também completaram entre os dez primeiros Felipe Massa e Rafael Suzuki (ambos da TMG Racing), Cesar Ramos (Ipiranga Racing) e Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports).

“Não consigo acreditar!”, vibrou o mais novo vencedor da família no Planalto Central. “Gosto demais de Goiânia. Meu pai é cidadão goiano, é o ‘rei de Goiânia’. Espero um dia poder chegar perto dos números dele. O carro estava muito bom hoje, e trouxemos a minha primeira vitória aqui”, complementou Dudu.

“Meu pai não me deu nenhuma dica [sobre o circuito], mas ele me criou. Então, o que tem aqui é basicamente uma vitória indireta dele também. Porque tudo o que eu sei é por causa dele. Tem muita gente por trás dessa vitória: não apenas os mecânicos, engenheiros, todos os patrocinadores…. acho que tudo faz parte disso. Quero mandar um abraço para meu irmão e minha irmã. Ainda vou vencer uma diante deles”, continuou.

Às vésperas da largada da corrida sprint do GP Chevrolet, Goiânia também foi palco a primeira exibição pública da nova geração SUV de carros da Stock Car com a apresentação do Chevrolet Tracker Stock Car, um dos modelos que vão acelerar nas principais pistas do Brasil e da América do Sul a partir de 2025. Trata-se do resultado de muitos anos de trabalho e investimento, apontando a principal categoria do automobilismo brasileiro para o futuro com um carro vanguardista em tecnologia e conectividade, representando um verdadeiro divisor de águas para o próprio esporte a motor nacional como um todo.

Como foi a sprint em Goiânia

Com muito calor — 31ºC de temperatura ambiente variação entre 47 e 49ºC no asfalto —, Dudu Barrichello puxou a fila do grid para a primeira corrida da Stock Car Pro no fim de semana e manteve a liderança, enquanto Julio Campos teve de lutar para se defender de Ricardo Zonta nos primeiros metros. Nelson Piquet Jr. vinha em quarto e Rubens Barrichello era o quinto. Se na frente o início da prova foi de alta intensidade, mas sem problemas, mais atrás houve breves incidentes, como o que envolveu Enzo Elias e Gabriel Casagrande.

Foi uma corrida sprint muito animada e disputada, chegando a ter, em vários momentos, três carros lado a lado lutando por posição. Em contrapartida, Dudu Barrichello seguiu adiante com ligeira vantagem para Julio Campos antes da abertura da janela de pit-stops na volta 7, um dos momentos cruciais da prova.

Gianluca Perecof, Átila Abreu e Vitor Baptista esperaram até os instantes finais da janela para cumprir o procedimento obrigatório. Em seguida, Dudu Barrichello retomou de fato a dianteira da corrida, que teve os quatro primeiros colocados mantidos: Julio Campos, Zonta e Piquet Jr., enquanto a única mudança de impacto foi na quinta posição, com Daniel Serra à frente de Rubens Barrichello.

Dudu não apenas sustentou, mas ampliou sua diferença para Julio para quase 3s, em amostra de uma performance irrepreensível no Planalto Central. Por sua vez, o piloto da Pole Motorsport controlou a vantagem para o amigo e conterrâneo Ricardo Zonta.

O paulista confirmou a conquista da sua segunda vitória na temporada e a terceira na Stock Car Pro — sendo a primeira longe de Cascavel —, levando o Toyota Corolla #91 da Mobil Ale Full Time ao topo em Goiânia. Julio Campos consolidou mais uma atuação forte no campeonato e terminou em segundo, enquanto Ricardo Zonta também registrou seu terceiro pódio na temporada, fechando o top-3 da corrida sprint goiana.

Felipe Baptista segue líder

A ponta da tabela do campeonato permanece com o piloto da Crown Racing, que largou em 18º e ganhou uma posição nesta tarde. O paulista de 21 anos soma agora 465 pontos, mas agora está a nove pontos do vice-líder, enquanto a diferença era de 43 tentos antes do início da etapa.

O novo segundo colocado na tabela é Julio Campos, que acumula 456 pontos, somente dois a mais na comparação com Ricardo Zonta, terceiro melhor posicionado. Dudu Barrichello pegou o ‘elevador’ com o triunfo em Goiânia e agora é o quarto, com 418, e Felipe Massa é o quinto, com 410. Bruno Baptista tem 387 e é o sexto. Rafael Suzuki subiu duas posições e agora é o sétimo, com 361, logo à frente de Enzo Elias, com 345. Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande estão empatados em 339 pontos e aparecem em nono e décimo, respectivamente.

Domingo de festa em Goiânia

Cereja do bolo da nova jornada em Goiânia com o GP Chevrolet, o domingo traz uma nova visitação aos boxes, quando o fã pode conhecer de perto seu ídolo, ver os carros que vão acelerar na pista e até ganhar brindes, a partir de 11h40. E a prova principal que marcará a conclusão da etapa, com 50 minutos mais uma volta de duração, terá largada a partir de 14h, marcando os 50 anos da inauguração do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna. Gabriel Casagrande vai largar na pole da corrida que completa a programação do GP Chevrolet.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band (TV aberta), SporTV (canal por assinatura), Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, Motorsport.tv Brasil no YouTube, canal do site Grande Prêmio no YouTube, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Stock Car Pro Series, temporada 2024

Etapa 6, GP Chevrolet, Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna

Corrida sprint, resultado final

1º – Dudu Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), 21 voltas em 31min32s061

2º – Júlio Campos (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 3s034

3º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 4s513

4º – Nelson Piquet Jr. (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 7s467

5º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 8s764

6º – Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time/Toyota Corolla), a 13s050

7º – Felipe Massa (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 14s305

8º – Rafael Suzuki (TMG Racing/Chevrolet Cruze), a 15s098

9º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 15s136

10º – Gaetano Di Mauro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 20s557

11º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 21s545

12º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 23s578

13º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 24s305

14º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 25s728

15º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 26s335

16º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 26s436

17º – Felipe Baptista (Crown Racing/Toyota Corolla), a 27s831

18º – Vitor Baptista (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 29s761

19º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 31s761

20º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 32s665

21º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 33s664

22º – Lucas Kohl (WOKIN Garra Racing/Chevrolet Cruze), a 36s091

23º – Arthur Leist (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 37s727

24º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 1 volta

25º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel/Chevrolet Cruze), a 4 voltas

Não completaram

Zezinho Muggiati (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 12 voltas

Raphael Teixeira (RTX Racing/Chevrolet Cruze), a 17 voltas

Excluído

Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

Classificação do campeonato (top-10):*

1º – Felipe Baptista, 465 pontos

2º – Julio Campos, 456

3º – Ricardo Zonta, 454

4º – Dudu Barrichello, 418

5º – Felipe Massa, 410

6º – Bruno Baptista, 387

7º – Rafael Suzuki, 361

8º – Enzo Elias, 345

9º – Ricardo Maurício, 339

10º – Gabriel Casagrande, 339

* pontuação extraoficial

Programação do fim de semana

Domingo, 28 de julho de 2024

08h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

10h10 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

10h50 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

11h40 – Visitação aos Boxes

14h00 – Stock Car Pro Series – GP Chevrolet – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)