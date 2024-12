Dudu assina rescisão e encerra passagem pelo Palmeiras após dez anos

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (12) a rescisão do contrato do atacante Dudu. O jogador ainda tinha compromisso com o clube até o término de 2025, com possibilidade de renovação automática a partir de metas atingidas, mas as duas partes decidiram encerrar o vínculo amigavelmente.

O atleta, que completará 33 anos em janeiro, tem acerto encaminhado para vestir a camisa do Cruzeiro. Dez anos após sua chegada, despede-se da agremiação da zona oeste paulistana como ícone de um período extremamente vitorioso, com títulos empilhados do nível estadual ao continental.

“Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos. Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com a nossa camisa! Você sempre fará parte da Família Palmeiras!”, publicou o clube em seus perfis nas redes sociais.

Outros ídolos históricos do Palmeiras, como Ademir da Guia, mandaram mensagens parabenizando o atleta por seu período em verde e branco, com 88 gols marcados e 12 troféus erguidos ao longo de 462 partidas. Essa série teve um hiato entre 2020 e 2021, em um ano de empréstimo ao Al Duhail, do Qatar.

Dudu acabou ficando com espaço reduzido no time após ter acertado uma transferência para o próprio Cruzeiro no meio deste ano. Estava tudo certo entre o jogador e os clubes, mas ele recuou após apelo de parte da torcida e permaneceu. Esfriou bastante, porém, sua relação com a presidente Leila Pereira e com o técnico Abel Ferreira, que só o escalou como titular quatro vezes desde então.