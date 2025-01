Duda Reis apresenta o rosto de sua filha, Aurora

A influenciadora digital Duda Reis, 23 anos, compartilhou recentemente com seus seguidores a primeira imagem do rosto de sua filha, Aurora. A recém-nascida, que veio ao mundo em 2 de janeiro, é fruto da relação da influenciadora com o cabeleireiro Du Nunes.

Em uma postagem nas redes sociais, Duda Reis se dirigiu aos seguidores de maneira carinhosa, apresentando a bebê: “Oi titias(os) EAD, eu sou a Aurora. Espero que vocês me recebam com muito carinho e que me deem muito amor, assim como dão para meus papais!”.

A publicação rapidamente atraiu uma série de reações positivas dos internautas, incluindo uma mensagem especial de Brunna Gonçalves, que também está esperando seu primeiro filho. “Meu Deus que princesa linda! Deus abençoe muito vocês”, comentou Brunna.

No último domingo (12), Duda Reis publicou uma sequência de fotos que mostravam detalhes adoráveis da filha, como a boca, as mãos e as orelhas, mas evitando revelar completamente o rosto da bebê. Essa escolha gerou questionamentos entre os seguidores sobre suas intenções por trás da decisão.

Uma seguidora indagou se a influenciadora estava buscando engajamento com essa estratégia. Em resposta, Duda esclareceu: “Na verdade, faltam algumas pessoas importantes para nós conhecerem a Aurora e eu gostaria de dar para elas a oportunidade de conhecerem nossa filha pessoalmente primeiro, antes de ser na internet.”

A revelação da gravidez de Duda ocorreu em julho de 2024; no entanto, a influenciadora revelou que teve conhecimento sobre sua gestação no dia 14 de maio. O casal iniciou seu relacionamento em 2022 e um ano depois oficializou a união em uma cerimônia íntima realizada no interior de São Paulo, em novembro de 2023.