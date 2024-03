Duda Fuça visita a exposição cultural do Chaves em novo episódio da websérie infantil

No novo episódio da websérie infantil, a mascote da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Duda Fuça, visita “Chaves: A Exposição”, no MIS Experience. Esta é a maior mostra sobre Chaves já realizada no mundo e celebra os 40 anos de exibição do icônico programa de TV no Brasil, que fez parte da vida de milhões de espectadores. O vídeo foi ao ar nesta quinta-feira (29), no canal @cultsp no YouTube.

Durante a visita, Duda percorreu mais de 20 cenários emblemáticos reconstruídos para a exposição. Além de transportar os visitantes para dentro da série e do herói Chapolin Colorado, o espaço reúne um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo.

A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também está presente. Os cenários foram detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única, o público poderá “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, conhecendo a casa do Seu Madruga, o pátio da Vila e alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, Chaves, como a Sala da Bruxa do 71.

Sucesso de público

Lançada no dia 5 de janeiro, “Chaves: A Exposição” é um verdadeiro sucesso, tendo vendido, apenas no primeiro mês, 100 mil ingressos. A alta demanda acabou resultando na prorrogação da exposição até 30 de março.

Os ingressos para o próximo mês podem ser adquiridos pelo site www.expochaves.com.br ou na bilheteria do MIS Experience. Os ingressos para variam de R$ 40 a R$ 60, a dependendo do dia. Às terças-feiras, o ingresso é gratuito, e, na terceira quarta-feira do mês, fruto de uma parceria com a B3, a entrada também é franca – em ambos os casos, o ingresso deve ser retirado no dia da visita na bilheteria física (sujeito à lotação).

Ônibus gratuitos

Todos os dias em que a exposição estiver aberta, será disponibilizado um ônibus gratuito saindo da plataforma 5 do terminal turístico da Barra Funda a cada 1h — sempre meia hora antes do início de cada sessão. O ônibus também leva o público de volta para o terminal da Barra Funda. Confira, abaixo, os horários de funcionamento:

Saindo da Barra Funda: 9h30 às 19h30 (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 20h30.

Saindo do MIS Experience: 10h às 21h (a cada uma hora). Sábados, domingos e feriados, também às 22h.

Se é Cultura, a Duda Fuça

A apresentadora da websérie, a personagem “Duda Fuça”, é inspirada em uma menina apaixonada por cultura que quer conhecer a história de cada lugar. Por isso, ela leva as crianças para uma viagem de conhecimento e diversão pelos espaços icônicos de todo o Estado.

Nos episódios anteriores, a mascote já visitou a icônica Sala São Paulo, um dos prédios mais emblemáticos da capital paulista; o Museu Catavento, com suas diversas áreas temáticas e atrativas; o universo circense no Mundo do Circo SP; o Museu Afro Brasil Emanuel Araujo, compondo as ações pelo Dia da Consciência Negra; o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, interior do estado; e a Casa das Rosas, no coração da Avenida Paulista.