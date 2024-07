Duda e Ana Patrícia se garantem nas oitavas do vôlei de praia

As brasileiras Duda e Ana Patrícia deram mais uma demonstração de que são fortes candidatas ao ouro no torneio feminino de vôlei de praia dos Jogos de Paris (França) após derrotarem as espanholas Liliana e Paula por 2 sets a 0 (parciais de 21/12 e 21/13) em apenas 35 minutos de partida nesta terça-feira (30). Com este resultado as atuais líderes do ranking mundial da modalidade confirmaram a classificação para as oitavas de final da competição.

Duda e Ana Patrícia, que estrearam na capital francesa com um triunfo por 2 sets a 0 sobre as egípcias Abdelhady e Elghobashy, ainda têm um compromisso pela fase classificatória: na próxima quinta-feira (1) medem forças com as italianas Gottardi e Menegatti a partir das 15h (horário de Brasília).

“[Vencer] é sempre importante para os cruzamentos futuros, ainda que acredite que nas Olimpíadas isso muda muito, porque as chaves nem sempre acabam do jeito que achamos. É importante olhar para nossa caminhada. Para nós é importante se classificar em primeiro. Temos mais um jogo ainda. É jogo a jogo, e ficamos felizes a cada passo. Vamos curtir esse momento e pensar na próxima. Independentemente da forma que sairmos da chave, vamos ter que continuar fazendo nosso melhor”, analisou Ana Patrícia após a partida desta terça.

Também nesta terça, Carol Solberg e Bárbara Seixas também avançaram para as oitavas do torneio de vôlei de praia. As brasileiras garantiram a classificação após superarem as lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyte por 2 sets a 0 (parciais de 21/13 e 21/14).