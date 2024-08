Duda Beat diz que teve mala revirada e acusa companhia aérea de roubar artigos de luxo

Duda Beat saiu de férias com as amigas Anitta, Bruna Griphao, Dani Calabresa, Maya Massafera e Vivi Wanderley para curtir uma viagem à Grécia. Só que o começo da jornada não foi o que a cantora esperava. A intérprete de “Sinto Muito” lamentou que teve a sua mala revirada durante o voo para a Europa e notou a ausência de alguns itens de luxo. “Estou com sangue nos olhos”, começou.

A cantora disse ainda estar perplexa com a situação. “Abriram a minha mala e estava faltando uma bolsa da Chanel, outra da Balenciaga, minha caixinha de joias, uma saia e meu chapéu da Miu Miu. Alguém roubou essas coisas!”, relatou afirmando a certeza de ter colocado os objetos na mala. “Coloquei tudo na bagagem e isso praticamente estragou a minha viagem. Estou superchateada. São itens valiosos para mim”, observou ela.

A artista não quis expor o nome da companhia aérea, mas afirmou que irá entrar na Justiça para reaver seus danos materiais. “Em nenhum momento imaginei passar por isso. A gente confia a bagagem às pressas para a companhia aérea e acontece isso. Já acionei meus advogados”, comentou.

Por fim, ela concluiu: “Estou muito chateada. Não tanto pelo valor das coisas, mas pelo fato de a notícia ter impactado umas férias que eu tinha tirado. A pessoa acaba perdendo todo o chão por saber que está vulnerável dessa forma. Tem coisas que são inestimáveis. Estou muito triste.”