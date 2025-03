Ducati apresenta Hypermotard 698 Mono RVE

A Hypermotard 698 Mono RVE foi criada com o único propósito de entusiasmar nas curvas, nas pistas e também na cidade, transformando cada deslocamento no momento mais divertido do dia. Um objetivo alcançado ao aplicar soluções técnicas derivadas do mundo da Panigale para o motor, eletrônica e ciclística num novo segmento para a Ducati, criando assim uma moto capaz de proporcionar emoções inesquecíveis.

A Hypermotard 698 Mono RVE, modelo no estilo Supermotard com interpretação da Ducati, é desenhada e construída para alcançar a máxima performance urbana, sendo equipada com o novo Superquadro Mono, o motor monocilíndrico de rua mais sofisticado e de alto desempenho já criado, capaz de atingir a potência máxima nas velocidades de rotação de sua categoria. Um motor recordista graças à sua potência máxima de 77,5 cv e às 9.750 rpm de rotação máxima que constituem novas referências para a categoria. Este motor deriva do bicilíndrico da 1299 Panigale, do qual herda o pistão de 116 mm de diâmetro, câmara de combustão, válvulas de admissão em titânio e de escape em aço e distribuição Desmodrômica, a mesma solução que a Ducati usa no MotoGP.

Divulgação

O seu pacote de eletrônica, sem rival na categoria, permite aos menos experientes aprenderem a pilotar com o um piloto de supermoto, apoiados pelo ABS Cornering que, para esta moto, conta com definições especificamente desenvolvidas para pilotar de forma diferente em pista.

O mesmo pacote permite aos motociclistas mais experientes explorarem plenamente a elevada potência do motor Superquadro Mono e a estável e rigorosa ciclística. A Hypermotard 698 Mono combina a precisão da frente das motos esportivas Ducati com a típica leveza das supermotos, para uma condução fácil, intuitiva e, acima de tudo, divertida, como deve de ser uma fun-bike. Este equilíbrio foi conseguido graças a dimensões de ciclística que permitem uma frente mais neutra e comunicativa, em comparação com motos derivadas do mundo do off-road.

Adicionado a tudo isto temos um design que realça a presença do novo motor Superquadro Mono e que combina os traços característicos das supermotos de competição, tais como a simplicidade, agressividade e leveza visual, com as superfícies limpas e sofisticadas a que os Ducatisti estão acostumados.

Motor Superquadro Mono

A Ducati Hypermotard 698 Mono estreia o novo Superquadro Mono, a mais recente adição aos motores de Borgo Panigale, que se apresenta como a nova referência em termos de performance entre os motores monocilíndricos de motos de uso urbano.

Divulgação

Potente, leve e compacto, provem do mais potente e refinado bicilíndrico já criado pela Ducati, o Superquadro de 1285 cc da 1299 Panigale. Conserva os 116 mm de diâmetro de um pistão daquele motor, um valor recordista para um monocilíndrico de uso urbano, combinado com um curso de 62,4 mm para uma cilindrada de 659 cc e soluções altamente sofisticadas.

O pistão ‘box-in-box’, as válvulas de admissão em titânio, as camisas do cilindro em alumínio, o pino do pistão com revestimento DLC (Diamont Like Carbon, usado nas motos de MotoGP) e, naturalmente, a distribuição Desmodrômica, fazem com que o Superquadro Mono seja capaz de atingir velocidades de rotação normalmente reservadas apenas a monocilíndricos de competição e entregue uma potência máxima de 77,5 CV à 9.750 rpm.

Divulgação

O torque, cujo valor máximo é de 63 Nm (6,4 kgm) à 8.000 rpm, é distribuído de moto particularmente favorável, resultando uma entrega linear que pode ser explorada em condução esportiva.

Além disto, graças ao escape de competição Termignoni, em configuração de pista a potência aumenta 7 cavalos, atingindo o incrível valor de 84,5 CV, outro recorde para um monocilíndrico.