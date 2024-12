Duas pessoas são baleadas durante abordagem da PRF no RJ

Na noite de terça-feira, 24 de outubro, um incidente trágico ocorreu na BR-040, também conhecida como rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Juliana Leite Rangel, de 26 anos, e seu pai, Alexandre da Silva Rangel, de 53 anos, foram feridos por disparos durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Juliana foi gravemente atingida na cabeça, enquanto seu pai sofreu um tiro na mão esquerda. Ambos estavam acompanhados por outros três familiares no veículo no momento do incidente.

Testemunhas presentes no local relataram que os tiros teriam sido disparados por uma viatura da PRF, conforme registrado em vídeos divulgados nas redes sociais.

Em uma nota oficial emitida nesta quarta-feira, 25 de outubro, a PRF comunicou que os agentes envolvidos na ocorrência foram afastados preventivamente de suas funções operacionais. A corporação não forneceu detalhes sobre as circunstâncias que levaram ao disparo.

A PRF expressou profunda consternação pelo ocorrido e informou que está prestando assistência à família de Juliana. O caso será investigado pela Polícia Federal, enquanto um procedimento interno também foi aberto para apurar as condições que culminaram nos disparos.

Juliana recebeu atendimento inicial da PRF e foi levada ao hospital municipal Adão Pereira Nunes, onde foi entubada e encaminhada imediatamente para o centro cirúrgico. Atualmente, encontra-se em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme informações da prefeitura de Duque de Caxias.

Alexandre foi atendido no mesmo hospital pela concessionária Concer, que administra a via. Após avaliação pelas equipes de cirurgia geral e ortopedia, constatou-se apenas um corte na mão esquerda, resultado do disparo. Ele recebeu alta ainda na mesma noite.

Nesta quarta-feira, uma perícia foi realizada no local do ocorrido. Os agentes da PRF envolvidos estão prestando depoimento aos investigadores da Polícia Federal.

Este incidente ocorre em um contexto em que o governo federal publicou um novo decreto nesta terça-feira, estabelecendo regras mais rigorosas para o uso da força por parte das autoridades policiais. A nova norma proíbe o uso de armas de fogo em situações onde não haja risco iminente à vida dos profissionais de segurança pública.

Dentre os principais pontos abordados pelo decreto está a vedação do uso de armas contra indivíduos desarmados ou que não representem risco imediato. Também é proibido disparar contra veículos que desrespeitem bloqueios policiais em vias públicas, exceto quando houver risco claro de morte ou lesão.

O decreto foi formulado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e recebeu a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esse episódio reaviva lembranças tristes de outros incidentes envolvendo ações da PRF. Em setembro do ano passado, a menina Heloisa dos Santos Silva, de apenas três anos, perdeu a vida após ser baleada durante uma abordagem policial no Arco Metropolitano. O caso resultou na acusação formal de três agentes da PRF.