Duas mulheres são baleadas após uma delas se negar a ficar com policial

Duas mulheres foram baleadas por um agente da Polícia Militar de Goiás após uma das vítimas ter supostamente se recusado a ficar com o suspeito. Os disparos foram feitos na porta de uma boate localizada no Setor Marista, em Goiânia, no sábado (27).

Uma das mulheres foi baleada na perna direita, e a outra sofreu ferimentos na perna esquerda. Elas foram hospitalizadas, receberam atendimento, mas não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas.

Policial estava de folga no momento da confusão, segundo a corporação. Conforme informou a PM, o agente também sofreu alguns ferimentos, mas sem gravidade.

Corregedoria vai apurar a conduta do militar. “Ao tomar conhecimento, a Corregedoria da PMGO instaurou imediatamente um procedimento disciplinar para averiguar os fatos e afastou o militar de suas atividades operacionais até a conclusão. A Polícia Militar reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta cometido por seus integrantes”, disse o órgão por meio de nota.

Agente se apresentou espontaneamente na delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil de Goiás informou que instaurou inquérito para apurar o ocorrido e que os envolvidos na confusão já prestaram depoimento.

O militar suspeito de atirar nas mulheres não foi preso. Como não tiveram os nomes revelados, não foi possível localizar os envolvidos para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.