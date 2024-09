Duas faixas da av. 23 de Maio continuam bloqueadas após incêndio em viaduto

Duas faixas da avenida 23 de Maio, em São Paulo, continuam bloqueadas nesta sexta-feira (20) em razão de um incêndio que atingiu barracas instaladas sob o viaduto Condessa de São Joaquim, na Liberdade, região central da capital paulista, nesta quinta-feira (19).

O viaduto também segue interditado.

Agentes do Corpo de Bombeiros, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Defesa Civil e outros órgãos municipais da prefeitura estão no local para organizar o trânsito e reavaliar o viaduto para decidir se é possível liberar o tráfego.

Segundo a Defesa Civil, as chamas começaram em um amontoado de lixo supostamente incendiado por pessoas em situação de rua. Sem-teto que vivem no local afirmam, contudo, que foi um acidente.

As chamas foram controladas por volta das 16h15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Moradores da área reclamaram da fumaça. De acordo com a Defesa Civil, ela ocorreu pela presença de cobertores, entulho e madeira entre os materiais queimados.

O viaduto passava por reformas, e a Defesa Civil avalia possíveis danos estruturais. Há uma rede de gás que passa pelo viaduto, e por isso a Comgás também avalia os danos no local.