Duas estações da CPTM recebem ação do ‘CIEE em Movimento’ nesta semana

Quem passar pelas Estações Palmeiras-Barra Funda e Brás da CPTM na segunda-feira (28/10) e na sexta-feira (01/11), respectivamente, sempre das 11h às 15h, poderá participar da ação do ‘CIEE em Movimento’. Serão ofertados serviços como ação de cadastramento em vagas de estágio e cursos de aprendizagem oferecidos pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Estudantes entre 14 e 24 anos matriculados no ensino médio, técnico ou superior podem se inscrever e concorrer a vagas de acordo com o perfil.

Durante a atividade, haverá divulgação de cursos online, orientações e atendimento pelos profissionais do CIEE, que prestam apoio aos jovens na procura de vagas de estágio e auxilia na solução de dúvidas em relação ao mundo do trabalho.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas a promoção do bem-estar de seus passageiros.

Serviço

CIEE em Movimento

Data: Segunda-feira (28/10)

Horário: 11h às 15h

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda, que atende a Linha 7-Rubi

Data: Sexta-feira (01/11)

Horário: 11h às 15h

Local: Estação Brás, que atende as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira