Duas Drogarias COOP de Santo André realizam avaliação gratuita de estresse

Com a missão de promover o bem-estar e melhor qualidade de vida aos seus cooperados e clientes, duas drogarias Coop de Santo André realizarão avaliação gratuita de estresse até o final do mês de março, além de descontos especiais para o teste PSA, considerado um importante aliado na prevenção e rastreamento precoce do câncer de próstata.

A ação é realizada na sala de atendimento farmacêutico NeoCare, localizada nas unidades da Avenida Dom Pedro II, 217 e da Avenida Portugal, 865. Para realizar os serviços, é necessário fazer previamente o agendamento pelo WhatsApp (11) 95306-3895 (unidade Bandeiras) ou (11) 94486-3442 (unidade Portugal).

Segundo a coordenadora farmacêutica, Priscila Yoneda Morioka, o estresse é uma resposta física do organismo a um estímulo e nessa condição, o corpo pensa que está sob ataque e libera uma mistura complexa de hormônios e substâncias químicas como adrenalina, cortisol e norepinefrina para preparar o corpo para a ação física. “O estado de estresse por um longo período pode ser prejudicial à saúde, pois elevados níveis de cortisol podem aumentar as taxas de açúcar e pressão arterial”, explica.