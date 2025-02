Duas Drogarias COOP de Santo André fazem avaliação gratuita de ansiedade

A produtividade, metas e multitarefas estão cada vez mais presentes na sociedade moderna, gerando nas pessoas estresse e esgotamento mental, que são gatilhos naturais da ansiedade. Daí para sintomas físicos, como aumento da frequência cardíaca, inquietação e tensão muscular, é um passo rápido.

Para medir a severidade do quadro em pessoas que estão sofrendo com esse problema, até o dia 28 de fevereiro, duas drogarias Coop de Santo André, que contam com o serviço NeoCare, realizarão gratuitamente a avaliação de ansiedade, por meio de questionário.



Nesse período, os cooperados e clientes também poderão fazer teste de glicemia com preços diferenciados e aferição da pressão arterial totalmente gratuita.

O espaço NeoCare fica localizado nas unidades da drogaria Coop da Avenida Dom Pedro II, 217 – Bairro Jardim – WhatsApp (11) 95306-3895 e da Avenida Portugal, 865 – Centro – WhatsApp (11) 94486-3442. Para realizar os serviços, é necessário fazer agendamento prévio.