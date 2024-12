Dua Lipa anuncia noivado com o ator Callum Turner

A cantora Dua Lipa está oficialmente noiva, uma novidade que já gerava especulações entre os fãs após a artista compartilhar imagens usando o que parecia ser uma aliança em suas redes sociais. A confirmação veio através do tabloide britânico The Sun.

Pedido durante o Natal

O ator Callum Turner, conhecido por seu papel como Theseus Scamander na franquia Animais Fantásticos, fez o pedido durante as celebrações de Natal na Inglaterra, marcando um momento significativo na trajetória do casal.

Fontes próximas ao casal revelaram que ambos estão “profundamente apaixonados” e enxergam esse passo como um prelúdio para uma união duradoura. “Eles estão noivos e não poderiam estar mais felizes. Foi um Natal inesquecível para eles e para os amigos mais próximos”, afirmou uma fonte ao jornal britânico.

Ano marcante para Dua Lipa

Este noivado ocorre em um ano extremamente importante para Dua Lipa, que lançou seu terceiro álbum intitulado Radical Optimism em maio. O disco alcançou o Top 10 do Reino Unido com três faixas, levando a artista a uma das fases mais notáveis de sua carreira. Amigos próximos comentaram que o noivado é “a cereja do bolo” de um 2024 já repleto de conquistas.

Callum Turner também atravessa um momento brilhante em sua carreira. Além de estrelar a série Mestres do Ar na Apple TV+, ele assumirá o papel principal na nova produção Neurodrama, com lançamento previsto para 2025.

Futuro promissor

O relacionamento entre Dua Lipa e Callum foi tornado público em janeiro de 2024, logo após o término da cantora com o modelo Anwar Hadid, com quem manteve um relacionamento por dois anos. Desde então, Turner se estabeleceu como uma presença constante na vida da artista, oferecendo apoio tanto no âmbito pessoal quanto profissional em meio à sua rotina agitada.

Dua Lipa também expressou recentemente sua satisfação com o ano, descrevendo-o como “o melhor da minha vida” em uma entrevista à Billboard. A artista enfatizou suas realizações, incluindo a maior turnê mundial até então, performances memoráveis como headliner no Festival Glastonbury e colaborações com ícones como Cher, Elton John e Chris Stapleton.

Com a oficialização do noivado, Dua Lipa conclui 2024 projetando um futuro radiante tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Fãs ao redor do mundo aguardam ansiosos pelos próximos passos da cantora, que continua a conquistar não apenas corações ao redor do globo, mas agora também o de Callum Turner.