DSP registra alta de 287% nos desembolsos para projetos da iniciativa privada em maio

Os recursos de financiamentos aprovados que chegaram aos empreendedores paulistas via Desenvolve SP aumentaram 287% em maio, atingindo cerca de R$ 33 milhões, ante R$ 11,47 milhões registrados no mês anterior.

A maior alta ocorreu na Linha Inovação, de incentivo à tecnologia, que cresceu 578%, passando de R$ 667 mil em abril para R$ 3,82 milhões em maio. O segundo maior índice de crescimento foi das linhas relacionadas à sustentabilidade, que somaram R$ 7 milhões em desembolsos, uma alta de 9,8% em relação aos R$ 6,37 milhões de abril.

Desenvolve Mulher: alta de 1.164% em doze meses

Também aumentaram as liberações de crédito da Linha Desenvolve Mulher, com alta de 1.164% entre maio de 2023 e maio de 2024, subindo de R$ 175 mil no ano passado para R$ 1,98 milhão em maio deste ano.

Esforço para democratizar acesso ao crédito

Para o diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito, a alta dos desembolsos em maio é resultado do esforço em ampliar o acesso ao crédito. “Nossa missão é democratizar o acesso ao crédito em todo o Estado, para promover o crescimento regional e a geração de emprego e renda. Com o recente lançamento do FAEE, para estimular a transição energética nas indústrias paulistas, e a nova campanha de divulgação da Linha Desenvolve Centro, a expectativa é alcançarmos uma base cada vez maior de empreendedores paulistas atendidos por diferentes linhas de financiamento”, analisa o diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito.

Nos primeiros cinco meses deste ano, a agência desembolsou cerca de R$ 311 milhões para projetos de desenvolvimento nos municípios paulistas e para a iniciativa privada. Ao longo dos 15 anos da Desenvolve, foram aplicados R$ 7,46 bilhões, sendo R$ 5,67 bilhões para o segmento privado e R$ 1,79 bilhão para o público.