Drones misteriosos sobrevoam EUA

Nos últimos dias, os céus dos Estados Unidos foram palco de uma série de aparições enigmáticas de drones, um fenômeno que gerou inquietação e especulações em diversas esferas da sociedade. A questão foi levada à Casa Branca na última segunda-feira (16), onde autoridades tentaram esclarecer a situação, mas ainda permanecem sem respostas concretas.

As primeiras observações desses dispositivos não identificados datam de 18 de novembro, conforme informações da Agência de Aviação Civil dos EUA. Os relatos surgiram inicialmente em Nova Jersey, mas rapidamente se espalharam para outros estados, incluindo Nova York, Maryland, Delaware, Virgínia, Pensilvânia, Connecticut, Ohio e Flórida. A maioria das testemunhas descreve a presença dos drones sobrevoando áreas residenciais e até mesmo um campo de golfe associado ao presidente eleito Donald Trump.

Um morador de Nova Jersey capturou um vídeo que ilustra a situação, assim como a brasileira Fernanda Lopes, também residente do estado. Em declarações à mídia, Lopes expressou seu desconforto com a incerteza: “É estranho porque a gente não sabe o que está acontecendo. As suspeitas são várias: é da China ou um E.T. que está chegando?”

Em resposta ao crescente clamor público e às preocupações sobre segurança, a Casa Branca reafirmou nesta segunda-feira que os drones não representam uma ameaça à segurança nacional e que não há indícios de violação legal. Entretanto, o FBI continua sua investigação para determinar a origem e o propósito desses voos.

A narrativa sobre esses drones misteriosos ganhou destaque em publicações locais, sendo manchete em um jornal nova-iorquino que trouxe à tona a expressão “caça aos drones”. A falta de esclarecimentos sobre a origem e propriedade dos dispositivos continua alimentando teorias e receios entre os cidadãos.