Drones feitos por voluntários da Ucrânia abatem equipamentos russos

Um grupo de voluntários da Ucrânia afirmou ter derrubado pelo menos 100 drones da Rússia nos últimos dias.

”Muito mais será derrubado”, escreveu a equipe Wild Hornets ao divulgar a gravação nas redes sociais na quarta-feira (28).

O grupo disse ter modificado os drones para reconhecer e destruir alvos russos. Eles ainda contaram que os que aparecem nas imagens não são nem 10% dos que foram abatidos.

Veja:

Os Wild Hornets são uma organização civil que ajuda o país na guerra contra a Rússia. Segundo o The Sun, a equipe começou com apenas três homens que perceberam que a tecnologia de drones estava mudando o curso do conflito.

Com doações, eles fabricam drones multifuncionais e de baixo custo. Ainda segundo o jornal britânico, um dos fundadores disse que consegue fornecer equipamentos para dezenas de unidades militares.

O aparelho tem muitas utilidades na linha de frente dos combates. Enquanto são construídos, bombas são instaladas nos drones. Eles são usados como mísseis guiados ou para reconhecimento de outros equipamentos aéreos inimigos.