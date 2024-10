Drone e cão farejador ajudam Dise a localizar tonéis com maconha no interior de SP

Em meio à mata fechada, a equipe da Polícia Civil, acompanhada por um cão farejador do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e um drone, localizou dois tonéis enterrados contendo mais de 20 quilos de maconha em Presidente Prudente. A apreensão faz parte da Operação Oryza, realizada nesta terça-feira (22), para combater o tráfico de drogas na região.

A equipe da 2° Delegacia de Investigação Sobre Entorpecente (Dise) apurava a atuação de quadrilhas com o tráfico de drogas na área rural do jardim Morada do Sol. Durante o trabalho das equipes, foi descoberto o endereço onde o entorpecente era guardado.

Com o auxílio de um drone, a equipe conseguiu identificar o primeiro local, que guardava cerca de três quilos de maconha, uma balança de precisão, embalagens e uma espingarda. Com a chegada do cão farejador, foi encontrado o segundo tonel, com mais 34 tijolos da droga.

O caso foi registrado como localização/apreensão de objeto na 2° Dise. Os policiais prosseguem com as investigações para identificar os envolvidos que estavam atuando na região.