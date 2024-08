Drone é abatido ao tentar jogar drogas e celular dentro de presídio em MG

Um drone foi interceptado após tentar arremessar drogas e celulares para dentro de um presídio em Ribeirão das Neves (MG).

No drone, estavam acoplados 10 buchas de maconhas. Além disso, o equipamento carregava um celular, um cartão de crédito e um bilhete. ”Trutinha JP”, dizia o pequeno pedaço de papel.

O drone sobrevoava a penitenciária José Maria Alkimim. O caso ocorreu na terça-feira (23) e o Grupamento de Patrulha Aérea, da Polícia Penal de Minas Gerais, identificou e interceptou o aparelho por volta das 21h.

Suspeito pelo sobrevoo foi preso em flagrante. O comando do drone era dado por um preso do regime semiaberto que utilizou da progressão de regime para cometer novos delitos, de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança.

Tentativa de entrega foi frustrada usando o ”Kit Antidrone”. Segundo a polícia, trata-se de uma tecnologia inédita que emite sinais para avisar a aproximação de aeronaves não tripuladas, neutralizando o sinal dos aparelhos e indicando de onde parte o comando de voo.