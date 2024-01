Drogaria São Paulo oferece serviços de saúde gratuitos na semana do aniversário de SP

A Drogaria São Paulo disponibiliza serviços de saúde gratuitos do dia 20 a 25 de janeiro, semana em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo. No período, os clientes podem aferir a pressão, a glicemia, realizar a análise de bioimpedância e aplicação de libre, que permite fazer a leitura da glicose, de forma totalmente gratuita.

A iniciativa visa servir como ponto de apoio à saúde e bem-estar dos paulistanos em meio às comemorações do feriado. Para utilizar a gratuidade, basta conferir no site da Drogaria São Paulo quais as lojas que possuem salas de serviço e ir até a farmácia mais próxima, sem necessidade de agendamento prévio, restrição de horário ou limitação de utilização dos serviços.

“Sabemos que nesse início de ano, principalmente no feriado do aniversário da cidade, as pessoas costumam se reunir para viajar e comemorar. E nessa correria das festividades, muitos acabam não se cuidando direito, portanto, nossa intenção com essa iniciativa é ser um ponto de cuidado em meio a essa turbulência toda, para que todos possam aproveitar com a saúde em dia”, afirma Kefren Junior, Gerente Executivo de Negócios.