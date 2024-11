Drive-Thru de Lixo Eletrônico acontece em Ribeirão Pires na próxima quinta-feira (28)

Na próxima quinta-feira (28), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizará coleta de lixo eletrônico em formato drive-thru, das 9h às 17h. A ação ocorrerá no Paço Municipal, localizado à Rua Miguel Prisco, 288, no Centro. Este evento é uma oportunidade para que os moradores descartem resíduos tecnológicos de maneira correta e segura, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

A rápida evolução da tecnologia gera uma quantidade significativa de resíduos eletrônicos, conhecidos como e-lixo. Com o constante lançamento de novos dispositivos, muitos produtos se tornam obsoletos rapidamente, resultando em acúmulo de equipamentos que, se descartados inadequadamente, podem causar sérios danos ao meio ambiente. Materiais como metais pesados e substâncias químicas presentes em aparelhos eletrônicos podem contaminar o solo e a água, representando um risco à saúde pública.

“O aumento do consumo e a rápida obsolescência dos produtos tecnológicos exigem que os municípios adotem soluções efetivas para o descarte desses resíduos. O drive-thru de Lixo Eletrônico é iniciativa que vai ao encontro dessa necessidade”, destaca o secretário de Meio Ambiente de Ribeirão Pires, Temístocles Cristófaro.

Durante o evento, os moradores poderão entregar diversos tipos de materiais eletrônicos, incluindo computadores, telefones celulares, TVs, eletrodomésticos, baterias, cabos e placas de circuito impresso. Uma equipe especializada estará à disposição para receber os itens, garantindo que sejam encaminhados para reciclagem ou descarte seguro, conforme as normas ambientais vigentes.

A coleta de lixo eletrônico em Ribeirão Pires é uma iniciativa da Prefeitura Municipal que visa não apenas facilitar o descarte correto dos resíduos, mas também conscientizar a população sobre a importância da reciclagem e da responsabilidade ambiental.

Agenda 2030 – A coleta de lixo eletrônico promovida pela Prefeitura atende às metas da Agenda 2030, da ONU (Organização das Nações Unidas). A iniciativa está alinhada aos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 6, 12,13 e 14.