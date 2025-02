Dricus du Plessis retém cinturão dos médios do UFC

Dricus du Plessis consolidou sua posição como campeão da categoria dos médios do UFC ao superar Sean Strickland em uma luta disputada no último final de semana, em Sydney, Austrália. Embora sua performance não tenha sido unanimemente elogiada, ficou claro que o lutador sul-africano é um forte candidato a se estabelecer entre os grandes nomes da divisão até 84 kg.

Com a conquista do título, surgem questionamentos sobre os próximos adversários que Du Plessis poderá enfrentar. O Portal Esporte News Mundo sugere diversas opções para o futuro do campeão, incluindo alguns lutadores brasileiros que aspiram a seguir os passos de lendas como Anderson Silva e Alex Poatan.

Um dos principais candidatos a desafiar Du Plessis é Khamzat Chimaev. O lutador russo ganhou destaque após sua vitória contra Robert Whittaker e se tornou uma escolha popular entre os fãs para uma disputa pelo cinturão dos médios, ou até mesmo por outros títulos. O UFC deve anunciar em breve uma data para a esperada luta entre Du Plessis e Chimaev, com expectativas de que isso ocorra somente em meados de 2025. Esta luta promete ser uma das mais esperadas do ano e tem o potencial de entrar para a história do evento.

Enquanto isso, Alex Poatan, atual campeão dos meio-pesados e ex-detentor do cinturão dos médios, também demonstrou interesse em retornar à categoria dos 84 kg para desafiar Du Plessis. Recentemente, Poatan esteve presente em Sydney para assistir à luta do campeão contra Strickland e foi mencionado durante a coletiva de imprensa pós-luta. Contudo, as chances de essa luta acontecer tão cedo são baixas, visto que Poatan deve defender seu título contra Magomed Ankalaev em março e pode optar por subir para a divisão pesada na sequência, dependendo dos desdobramentos da luta entre Jon Jones e Tom Aspinall.

Se Du Plessis conseguir vencer Chimaev, ele terá novos desafios pela frente na categoria dos médios. Um possível concorrente é Nassourdine Imamov, radicado na França e atualmente o primeiro colocado no ranking da divisão. Imamov recentemente derrotou Israel Adesanya no último evento do UFC realizado na Arábia Saudita e pode ser um forte candidato a um confronto pelo título, dependendo do resultado da luta entre Du Plessis e Chimaev.

Além disso, outros lutadores estão ganhando destaque na divisão, como Caio Borralho, que está conquistando espaço e é considerado uma ameaça real para integrar o top-5 do ranking em 2025. Anthony Hernandez também se destaca como um potencial desafiante na categoria, somando-se à lista de lutadores prontos para competir pelo cinturão dos médios.