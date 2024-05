Drauzio Varella participa de bate-papo sobre ansiedade e depressão, no Centro Cultural Fiesp

No dia 19 de junho, às 20 horas, o doutor Drauzio Varella participa de uma conversa com o público sobre saúde mental, no Centro Cultural FIESP. O bate-papo com o especialista é parte da programação especial pelos 60 anos do Teatro do SESI-SP, localizado na avenida Paulista. Para participar do evento gratuito, é necessário reservar ingresso no site Meu Sesi, a partir de 5 de junho.

Na palestra, Drauzio discorre sobre as doenças e transtornos mentais que acometem uma em cada oito pessoas no mundo. Ansiedade e depressão, foco da conversa, são os mais comuns e chegam a representar 60% dos casos, segundo levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS). Nesse contexto, o médico, oncologista, cientista e escritor brasileiro foi convidado para trazer ao público um retrato atual desse assunto num momento em que o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade, de acordo com os dados da organização internacional de saúde pública.

“Promover o diálogo e incentivar o contato do público com temas importantes e urgentes da atualidade, é nosso papel. O SESI São Paulo é uma instituição que trabalha a educação de forma integral e, colocar ao alcance das pessoas tudo o que promovemos em cultura, tem por objetivo mostrar os caminhos possíveis para enfrentar esse problema que está em nosso dia a dia”, afirma Débora Viana, gerente executiva de Cultura do SESI-SP.

As consequências do adoecimento mental passam pelo impacto econômico até a perda de vidas. Os transtornos mentais foram a terceira maior motivação para afastamento do trabalho no Brasil, em 2021, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho. Além disso, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama, e até guerras e homicídios, segundo retrato de 2019 da OMS. Naquele ano, foram mais de 700 mil casos, o que correspondeu a uma em cada 100 mortes.

O bate-papo com Drauzio Varella integra o projeto InteligênciaPontoCom, espaço para discussão, reflexões e ações transformadoras com pensadores e formadores de opinião, por meio de diálogo e da troca de conhecimentos com o público presente. O evento conta com transmissão ao vivo no canal do SESI-SP no Youtube.

SERVIÇO:

InteligênciaPontoCom recebe Drauzio Varella

Bate-papo: “Ansiedade e Depressão: Retrato da Atualidade”

19 de junho, 20h

Centro Cultural Fiesp | Teatro do Sesi-SP – Av. Paulista, 1.313

Classificação Livre

Gratuito

Ingressos: https://www.sesisp.org.br/eventos