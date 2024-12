Drake se consagra como o rapper mais ouvido no Spotify pelo 8º ano seguido

Na última quarta-feira (4), o Spotify divulgou sua retrospectiva anual, conhecida como “wrapped”, revelando os artistas mais ouvidos na plataforma em 2023. Pelo oitavo ano consecutivo, Drake se destacou como o artista de rap mais ouvido, garantindo o quarto lugar no ranking geral mundial. Essa conquista consolida a influência e popularidade contínua do rapper no cenário musical global.

Taylor Swift manteve sua posição de destaque como a artista mais ouvida do mundo pelo segundo ano seguido, seguida por The Weeknd, Bad Bunny, Drake e Billie Eilish. A presença desses artistas no topo das paradas reflete suas capacidades de inovação e conexão com o público em escala internacional.

No universo do rap, além de Drake, Travis Scott e Kanye West ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Eminem, apelidado carinhosamente de “vovô do ano”, garantiu a quarta posição, enquanto Kendrick Lamar fechou o top cinco. Este ranking ressalta a diversidade e o impacto contínuo do rap como um dos gêneros mais consumidos na indústria musical.

No Brasil, a música que conquistou o público foi “The Box Medley Funk 2”, uma colaboração entre diversos artistas locais, incluindo MC Brinquedo e DJ Oreia. Este sucesso destaca a força e a relevância do funk brasileiro no cenário musical nacional.

Em conclusão, o “wrapped” do Spotify oferece uma visão abrangente das tendências musicais atuais, evidenciando tanto os artistas globais quanto os talentos locais que marcaram o ano de 2023. Com Drake dominando o rap e Taylor Swift liderando as paradas gerais, o panorama musical continua a evoluir com uma mistura de influências diversas que cativam audiências ao redor do mundo.