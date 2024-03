Dragons e Spartans impressionam na semana 2 da SPFL 2024

No último domingo (17) a SPFL – São Paulo Football League teve a sua segunda rodada de jogos, com destaque para a estreia das equipes do Grupo B da Série Diamante. Ao todo foram seis jogos em quatro praças diferentes pelo estado.

Na capital paulista tivemos rodada dupla no Centro de Treinamento Touchdown, na zona sul paulistana. Pela manhã tivemos o jogo de abertura da Série Ouro, com o duelo entre Mooca Destroyers e FEAC Franca Carrascos. A equipe do interior paulista teve um desempenho impressionante e venceu a partida pelo placar de 47 a 00, o maior deste final de semana.

À tarde o CTT, foi a vez de um duelo entre equipes tradicionais no futebol americano do estado: Spartans Football e Corinthians Steamrollers, pelo Grupo B da Série Diamante, um duelo bastante aguardado.

Se no último encontro entre as duas equipes o Corinthians levou a melhor e eliminou a equipe da zona sul na fase de wildcard da SPFL 2023, desta vez os espartanos é que saíram de campo com a vitória, pelo placar de 31 a 00. Destaque para o running back Sheeik, que anotou três dos quatro touchdowns do Spartans.

O Estádio Municipal de Ribeirão Pires recebeu a outra rodada dupla do fim de semana. Pela manhã foi realizada a abertura da SPFL Série Prata, onde o Vikings Berserker (equipe de desenvolvimento do AD Vikings) foi sendo derrotado pelo Caniballs por 14 a 12 em uma partida muito acirrada.

Na sequência da rodada dupla, o time principal do Vikings foi a campo encarar o Caraguá Ghostship e venceu a partida pelo placar 38 a 07, assumindo momentaneamente a liderança do Grupo B após os resultados desta segunda semana da SPFL 2024.

Em Ribeirão Preto o atual vice-campeão estadual Moura Lacerda Dragons recebeu em seus domínios o Empyreo Leme Lizards e conseguiu estrear com vitória, 33 a 14. Estreante na equipe da casa, o americano Darrius Sample foi o grande destaque do jogo, liderando o time de forma impressionante.

Já em Areiópolis foi realizado uma partida da Série Ouro. O Guarás FA recebeu o São Paulo Storm e conseguiu estrear com vitória na temporada 2024, derrotando os pentacampeões paulista pelo placar de 19 a 06.

No próximo fim de semana serão realizados mais quatro jogos, válidos pela semana 3 da temporada 2024 da SPFL. Três deles serão pelo Grupo A da Série Diamante, enquanto a outra partida será pela Série Prata.

Resultados da Semana 2

Série Diamante – Moura Lacerda Dragons 33-14 Empyreo Leme Lizards

Série Diamante – Spartans Football 31-00 Corinthians Steamrollers

Série Diamante – AD Vikings 38-07 Caraguá Ghostship

Série Ouro – Guarás FA 19-06 São Paulo Storm

Série Ouro – FEAC Franca Carrascos 47-00 Mooca Destroyers

Série Prata – Vikings Berserker 12-14 Caniballs

Jogos da Semana 3

Série Diamante – Rio Preto Weilers vs Guarulhos Rhynos

Série Diamante – Ocelots FA vs Sorocaba Vipers

Série Diamante – Guarani Indians vs São Bernardo Avengers

Série Prata – Ponte Preta Gorilas vs Black Panthers