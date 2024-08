Dra. Fabiana Marangoni é anunciada vice-prefeita de Eduardo Leite em Santo André

A coligação União Brasil e Progressistas anunciaram na tarde desta segunda-feira (5), a médica e empresária, Fabiana Marangoni (União Brasil), como vice-prefeita de Eduardo Leite (PSB) para Santo André.

Sendo o responsável pelo apoio, o deputado Fernando Marangoni (União) foi questionado sobre o motivo de não sair candidato a prefeito, ao que reforçou o compromisso com os andreenses e a continuidade dos trabalhos em Brasília. “Nos elegemos a deputado federal em uma das maiores cidades do país que não tinha representante há mais de 20 anos. Isso era ruim, inclusive para a busca de recursos para a cidade em Brasília. Nós conquistamos o respeito e muitos investimentos para Santo André com o Governo Federal e Estadual. Entendemos que o melhor para Santo André hoje é o Eduardo Leite com a Dra. Fabiana”, disse o deputado.

Pela primeira vez candidata a um cargo público, Dra. Fabiana Marangoni tem 43 anos, é casada com o deputado há 20 anos, com quem tem três filhas. Questionada por jornalistas sobre as vertentes a serem trabalhadas, Dra. Fabiana afirma que as áreas da saúde, serviço social e segurança pública deverão ser prioridade.

Divulgação

“Será uma honra caminhar ao lado do Eduardo Leite, que é a pessoa mais preparada para essa eleição. Não sou uma pessoa de holofotes, mas já temos feito muito trabalho com as entidades sociais de Santo André e todo estado de São Paulo. A segurança também não vai bem, não nos sentimos seguros e é outra área que também iremos atuar”, disse Dra. Fabiana Marangoni.

O vereador e pré-candidato Eduardo Leite, reforçou a importância da aliança com a família Marangoni. “Não é só mulher, como é médica, empresária e está preparada para esse desafio. Estamos prontos para trabalharmos muito por Santo André”, disse.

Sobre a aliança inicial com o pré-candidato Luiz Zacarias (PL), Marangoni respondeu. “Quero salientar que o Zaca é uma amigo muito querido que a política nos proporcionou, mas o episódio de Paranapiacaba nos deixou perplexos. As estaduais dos partidos nos convocaram para um alinhamento e mesmo assim o Zaca decidiu trilhar um caminho solitário. Neste momento o Republicanos enveredou em outro projeto e nós avaliamos que o projeto capaz de vencer as eleições é o projeto de Eduardo Leite e Dra. Fabiana Marangoni”.

A coligação ‘Para Santo André Avançar Ainda Mais’ será composta pelo PSB, União Brasil, PMB, DC e Progressistas.

Confira como foi o evento que aconteceu na tarde desta segunda-feira (5), em Santo André: