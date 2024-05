Dra. Ana Veterinária lança Campanha do Agasalho Pet

A vereadora andreense Dra. Ana Veterinária lançou a Campanha do Agasalho Pet, cujo objetivo é arrecadar roupinhas, cobertores e outros itens para animais abandonados. Os itens vão ser entregues para tutores em situação de vulnerabilidade, ONG’s e protetoras independentes.

“Os animais também sentem frio e sabemos que o período entre junho e agosto costuma ser o mais gelado do ano, por isso mais uma vez realizamos a campanha que irá ajudar muita gente. Conforme as doações forem sendo feitas, já vamos enviar juntamente com a ração para cães e gatos que fazemos distribuição todas as semanas”, explica Dra. Ana.

Quem quiser participar da campanha pode levar as doações até o gabinete 5 da Câmara Municipal de Santo André, localizada na Praça IV Centenário, 02, no centro. Outro ponto de coleta é a PetLand Centro Médico, na Avenida Pedro Américo, 594, na Vila Homero Thon. A equipe da vereadora também recolhe doações, desde que haja mais de dez itens doados. Para tanto basta entrar em contato pelo WhatsApp (11) 99676-3302 e agendar a retirada.

“Sempre tive proximidade com o público alvo da campanha, afinal, são mais de 25 anos atuando na causa animal. Quanto mais conseguirmos arrecadar, maior a quantidade de animais que vamos conseguir ajudar. Essa corrente de solidariedade é muito importante”, lembra a vereadora.

Um dos principais alvos da campanha é a pessoa em situação de vulnerabilidade e que reside nas ruas que, em sua grande maioria, possui animais de estimação. “Já trabalho com esse segmento doando ração e café da manhã, atendendo os animais de estimação que eles têm e agora temos a ação específica para seus pets”, finaliza.

Serviço:

Levar doações para:

Gabinete 5 – vereadora Dra. Ana Veterinária:

Câmara Municipal de Santo André – Praça IV Centenário, 02, Centro. Santo André.

PetLand Centro Médico – Av. Pedro Américo, 594, Vila Homero Thon. Santo André.

Retirada de doações acima de dez itens:

WhatsApp (11) 99676-3302 e agendar a retirada.