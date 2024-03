Dra. Ana Veterinária homenageia Educandário Santo Antonio

Idealizada e presidida pela Vereadora Dra. Ana Veterinária (União Brasil), a Câmara Municipal de Santo André realizou, na última quarta-feira (20), Sessão Solene em comemoração dos 75 anos do Educandário Santo Antonio. Várias homenagens foram prestadas a diretoria, corpo docente, pais e alunos.

“O Educandário é uma tradicional instituição de ensino de Santo André, onde duas, as vezes três gerações de uma mesma família estudam ou já estudaram. É uma honra presidir essa solenidade, por tantos feitos realizados para os cidadãos andreenses, e por todas as vidas que esse colégio marcou”, explica a parlamentar.

Divulgação

Durante o evento, que contou com a participação de mais de 100 pessoas, a história do Educandário foi contada em meio a número musicais, como a apresentação da Banda Lira e do coral de alunos da escola, além de um recital de poesia e uma exposição de maquetes de prédios andreenses icônicos, como o Paço Municipal, o estádio Bruno Daniel, entre outros.

Alessandro Bernardo, diretor de planejamento da escola, disse que o momento ficará guardado para sempre na história. “Para a Família Educandário, é uma honra receber essa homenagem da Dra. Ana Veterinária, nesta Casa de Leis. Temos profunda gratidão por essa noite e por todas as honrarias que recebemos”.