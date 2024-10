Dra. Ana Veterinária é a vereadora mais votada da história do Grande ABC

Proteção animal, saúde humana e dos pets, segurança da mulher e geração de empregos. Com essas bandeiras e o trabalho realizado desde que assumiu seu primeiro mandato, em 2021, Dra. Ana Veterinária (PSD) se tornou a vereadora mais votada da história de Santo André e do Grande ABC. A parlamentar recebeu 7.137 votos em 6 de outubro e segundo dados da Fundação SEADE – Sistema Estadual de Análise de Dados, ultrapassou na cidade os 6.455 votos recebidos por Heleni Barreiro Fernandes de Paiva Lino no pleito de 2000.

Além do recorde e a reeleição, Dra. Ana Veterinária foi pela segunda vez a única mulher eleita na Câmara de Santo André, e também a mulher com o maior número de votos nas sete cidades do Grande ABC.

“Acredito que minha votação se deu por três motivos: por colocar em prática minhas propostas com mais de 70 projetos de lei apresentados e 27 leis em vigor, como por exemplo o Hospital Público Veterinário, e também porque ando, estou nas ruas, conversando com a população. Muitas das minhas leis são resultado de bate-papo com a população. E em terceiro, são quatro anos de muito trabalho, não apenas aparecer em época de campanha”, pontuou.

A vereadora destacou também as novas propostas apresentadas ao eleitor, com destaque para a ampliação dos dias e horário de funcionamento do hospital veterinário. “Hoje o equipamento atende de segunda à sexta e nossa ideia é sete dias da semana, 24 horas”, explica. A mesma ideia vale para a Delegacia da Mulher de Santo André, que passe a funcionar 24 horas e a semana toda.

Outra proposta é a criação de um abrigo municipal para atender animais abandonados e vítimas de maus-tratos, onde o infrator, já que maus-tratos a animais é crime, se responsabilize pelo custeio da recuperação do animal. Uma nova sede da Zoonoses integrada ao Hospital Veterinário, ambos ao lado do Parque Escola Sabina.

Para a faixa etária que mais cresce na cidade, a vereadora apresentou o projeto dos Centro Dia para Idosos, onde eles passam o dia com atenção especializada, alimentação, lazer e interação, e depois retornam aos seus lares.

Por fim, ela destaca a necessidade de um Hospital Infantil, exclusivo para pacientes de 0 a 14 anos. “Esse equipamento oferece assistência para doenças mais simples até os casos mais complexos”, disse.

Voto feminino

Única mulher eleita em Santo André, a parlamentar destaca que a cidade teve 152 candidaturas femininas, mas que a definição das candidatas necessita ter um viés diferenciado do que normalmente acontece. “É inegável que a grande maioria das candidaturas está relacionada a cota que a lei exige. O que percebo, infelizmente, é que ainda vivemos o que os especialistas chamam de machismo estrutural na política. Nós lutamos por espaço, lutamos para ser ouvidas, lutamos por igualdade de condições em uma eleição. Vamos conseguir? Claro, mas para isso é necessário cada vez mais a participação da mulher na política”, opinou.