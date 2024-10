Dr. Dib anuncia neutralidade do PSB no 2º turno das eleições em SBC

Dr. Dib, ex-prefeito de São Bernardo do Campo e candidato a vice-prefeito nas eleições municipais deste ano, na chapa de Luiz Fernando, anunciou hoje, em coletiva de imprensa, a decisão do PSB de manter neutralidade no 2º turno da disputa pela Prefeitura.

Dr. Dib esteve acompanhado pelo presidente do PSB local, Antonio Cabrera, e Ramiro Neves, secretário geral do partido na cidade.

Após uma campanha marcada por forte engajamento com os eleitores e diálogo aberto com diversos setores da sociedade, Dr. Dib optou por não apoiar oficialmente nenhum dos dois candidatos que seguem na disputa pelo Paço Municipal.

“Minha trajetória sempre foi pautada pela responsabilidade com a população de São Bernardo, e neste momento, acredito que a neutralidade é a posição mais coerente para manter nosso compromisso com a ética e o respeito ao processo democrático”, afirmou.