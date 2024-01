DR com Demori exibe entrevista com a ministra da Saúde, Nísia Trindade

O jornalista Leandro Demori recebe a cientista social, socióloga, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz e atual Ministra da Saúde, Nísia Trindade, para um papo direto no programa DR com Demori, apresentado pela TV Brasil nesta terça (23), às 22h. Na entrevista inédita, eles conversam sobre temas como a reestruturação do ministério e a distribuição de médicos no território nacional.

Responsabilidade e liderança feminina

Cientista social e doutora em Sociologia, Nísia Trindade é pesquisadora e professora da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Academia Mundial de Ciências (TWAS). Durante o programa, ela reflete sobre a misoginia que sofre ao ser a primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde.

“O Sistema Único de Saúde (SUS) tem 70% de sua força de trabalho feminina. Vemos como estamos atrasados na agenda de gênero. E não é por falta de quadros qualificados no campo da saúde. Outra questão é o fato de eu ser uma socióloga dedicada à área de saúde. Isso aparece muitas vezes. Sofro esse duplo preconceito”, revela a convidada que fala sobre violência, saúde da mulher e políticas públicas.

A convidada assumiu um dos mais disputados ministérios do país em um momento de caos no pós-pandemia. Nísia Trindade conta como reagiu ao receber o convite para a pasta. “Eu tinha que aceitar aquele desafio. O meu primeiro sentimento foi de uma emoção engajada”, recorda ao mencionar a experiência na gestão da Fiocruz no enfrentamento à crise humanitária provocada pela Covid-19.

Já no Ministério, ela revogou medidas anticientíficas e até violentas, como a que exigia dos médicos o acionamento da polícia em casos de aborto legal no SUS. Também encarou a situação do cuidado aos mais de mil yanomamis resgatados à beira da morte logo no início da atuação.

Reestruturação das políticas de saúde

Nísia Trindade destaca a importância do trabalho dos quadros técnicos do Ministério da Saúde. Ela comenta a reestruturação das equipes de diversas áreas como o programa de referência no tratamento de HIV e AIDS.

“Algo muito importante é recuperar a confiança no Ministério da Saúde, nas informações fornecidas, nas orientações e nos protocolos. Isso tudo estava muito abalado”.

A gestora fala sobre o papel de coordenação nacional da pasta e pontua a recuperação de vários programas como o Mais Médicos e a Farmácia Popular, além das equipes de saúde da família. Indagada sobre o movimento antivacina, que compromete o Programa Nacional de Imunizações e prejudica a população, Nísia Trindade defende a ciência.

“Ao que parece, muitas pessoas não serão convencidas, mas eu não perco a esperança. Nós temos que lutar com nossos argumentos da ciência e de evidências que não são de disputa política. Eu me preocupo mais com aquelas pessoas influenciadas por informações falsas que aparecem como se fossem científicas. Esse é um problema do negacionismo científico hoje”, diz.

