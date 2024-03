DownDay disponibiliza 150 vagas de atendimento odontológico na UNG 

A Universidade Guarulhos (UNG) promove, no dia 14 de março, o DownDay. A ação de responsabilidade social disponibiliza 150 vagas de atendimentos odontológicos gratuitos a pessoas com Síndrome de Down. A inciativa busca proporcionar acesso à saúde bucal de qualidade, reconhecendo a importância deste cuidado para a qualidade de vida e bem-estar.

Em parceria com o curso de Educação Física e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Guarulhos, o projeto ainda realiza, no dia 27, atividades lúdicas na sede da própria associação. Essa é uma forma de contribuir para o desenvolvimento e a autonomia dos pacientes com a síndrome.

“O projeto reafirma o compromisso da UNG em promover saúde, inclusão social e valorização à diversidade, demonstrando o papel fundamental da Universidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, ressalta o reitor Yuri Neiman. Os atendimentos acontecem nos períodos da manhã e noite, na Clínica-Escola da UNG, localizada na Ladeira Campos Sales, 72, Centro.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário disponível no link http://sereduc.com/5lh1oT.