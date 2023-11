Doutores da Alegria levam Cortejo de Natal a hospitais públicos de SP

Nove hospitais públicos da Grande São Paulo recebem, entre os dias 4 e 14 de dezembro, o Cortejo de Natal da Associação Doutores da Alegria.

A celebração natalina pelos corredores e alas pediátricas das unidades de saúde é uma das tradições da organização, que há 32 anos investe e dedica-se à democratização da arte através da linguagem do palhaço, construindo encontros lúdicos entre crianças, familiares e profissionais que atuam nos hospitais. Os cortejos acontecem ainda em hospitais das cidades do Recife (PE) e no Rio de Janeiro (RJ), que também sediam o grupo.

Em São Paulo (SP), A circulação dos besteirologistas começa no dia 4 de dezembro, segunda-feira, no Instituto da Criança – ICR e no Hospital do Mandaqui; em seguida no dia 5 de dezembro, terça-feira, passa pelo Hospital do Grajaú; e nos dias 6 e 7 de dezembro, quarta e quinta-feira, chega ao Hospital Santa Marcelina.

Na semana seguinte, o cortejo visita o Instituto de Tratamento e Apoio ao Câncer Infantil (ITACI), no dia 11 de dezembro (segunda-feira); retorna ao ICR no dia 12 (terça-feira); o Hospital do M’Boi Mirim no dia 13 (quarta-feira); e o Hospital do Campo Limpo e o Hospital Universitário (HU) no dia 14, encerrando a temporada. Todas as apresentações têm início às 10h, exceto a do dia 12/12 no ICR, que começa uma hora mais cedo.

Trinta atores do elenco paulistano da organização integram o Cortejo Natalino, distribuídos em cinco sextetos. Eles apresentam canções autorais, brincadeiras e pequenas cenas inspiradas na festividade, além de celebrar a retomada dos encontros e das relações de afeto após a passagem da pandemia.

“É como se tivéssemos a sensação de tentar recuperar o tempo perdido, as coisas que não vivemos no período em que ficamos em casa. O Natal é uma época de renovação para a Associação e os cortejos têm o papel de encantar por onde passam”, afirma Ronaldo Aguiar, diretor artístico do grupo.

Calendário do Cortejo de Natal

Doutores da Alegria em Hospitais Públicos de SP:

04/12, segunda-feira, 10h

Instituto da Criança- ICR

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Cerqueira César

04/12, segunda-feira, 10h

Hospital do Mandaqui

Rua Voluntários da Pátria 4301 – Santana

05/12, terça-feira, 10h

Hospital do Grajaú

Rua Francisco Octávio Pacca, 180- Parque das Nações

06/12, quarta-feira, 10h

Hosp. Santa Marcelina

Rua Santa Marcelina, 177 – Itaquera

07/12, quinta-feira 10h

Hosp. Santa Marcelina

Rua Santa Marcelina, 177 – Itaquera

11/12, segunda-feira, 10h

ITACI

Rua Galeno de Almeida, 148 – Pinheiros

12/12, terça-feira, 9h

Instituto da Criança- ICR

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 647 – Cerqueira César

13/12, quarta-feira, 10h

Hospital do M’Boi Mirim

Estrada do M’Boi Mirim, 5203 – Jardim Ângela

14/12, quinta-feira 10h

Hosp. do Campo Limpo

Estrada de Itapecerica, 1661 – Vila Maracanã

14/12, quinta-feira, 10h

Hospital Universitário (HU)

Av. Prof. Lineu Prestes, 2565- Butantã