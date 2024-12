“Dou um Chá”: está no ar o novo single de Tília como cantora

Eu ouvi chá de Tília? A funkstar, streamer e DJ acaba de lançar mais um single, dessa vez explorando novamente o lado cantora. “Dou um Chá”, parceria com MC Rodrigo do CN, chegou a todas as plataformas digitais na noite desta quinta-feira (19). A música é um remix da internacionalmente famosa “Don’t Cha”, do grupo The Pussycat Dolls,

Pra quem não sabe, o chá de tília é medicinal e usado no tratamento de diversas condições de saúde, como pressão alta e enxaqueca. O título do remix foi escolhido depois de muitos relacionarem o nome da cantora à planta homônima. “Eu sempre achei muito engraçado me perguntarem isso, porque inicialmente não tinha nada a ver, não foi essa a inspiração dos meus pais. E aí quando surgiu o projeto de fazermos o remix de Don’t Cha, na hora lembramos do chá”, conta.

Com produção de Dennis DJ, a faixa traz a participação de MC Rodrigo do CN e promete agitar as pistas no verão. Junto às batidas marcadas tão características de “Dont’ Cha”, a versão de Tília traz a pegada sensual do funk para o refrão. “É um lance perigoso e safadin/ Love viciante quando bota em mim / Dou um chá”, diz a letra. “Foi irado trabalhar com a Tília e o Dennis nesse remix, ficou bem Brasilzão mesmo, do jeito que a galera gosta. Vamo explodir nas pistas!”, espera MC Rodrigo.

Tília já havia soltado um spoiler do novo projeto em uma apresentação no reality Rancho do Maia, do influenciador Carlinhos Maia, que aconteceu na última semana, em Fortaleza, e ficou impressionada com a resposta do público. “A galera a-mou! Acho que a junção da melodia que já é super conhecida com o molho do funk brasileiro foi uma combinação perfeita. Ficou todo mundo me perguntando quando ia lançar e agora tá aí, com todo o meu carinho pra vocês”, diz a cantora.

A funkstar encerra 2024 com chave de ouro com o novo lançamento. Depois dos sucessos ‘Uh, é a Tília” e “Tudo que a Tília mandar”, em que explorou mais o seu lado DJ, “Dou um Chá” traz apenas uma prévia do que está por vir em 2025. “Tenho algumas cartas bem guardadas na manga pro ano que vem. A única coisa que posso garantir é que vocês ainda vão me ver trabalhar muito!”, garante.

FICHA TÉCNICA

Intérpretes: Tília, Mc Rodrigo do CN

Produção musical: DENNIS DJ

Composição: LKAHH, Anne, Victor Rei, Mc Rodrigo do CN

Produtor fonográfico: Sony Music / Galerão Records / Tília / Daniela Faria

Músicos: DENNIS DJ (Bateria eletrônica)

Gravadora: Urban Pop