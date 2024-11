Dos grandes estádios à formação de novos talentos: a história de Ewerthon

De cada 200 jovens que sonham em se tornar jogadores de futebol, apenas três conseguem chegar ao nível profissional, uma taxa de somente 1,5%, segundo o site Futdados. Esses números mostram que o caminho no “país do futebol” pode ser cheio de desafios e sacrifícios. A história de Ewerthon Henrique, contudo, traz uma inspiração e acende a esperança para aqueles que estão no início da sua carreira.

Motivado pela paixão pelo futebol e o desejo de se tornar um atleta, Ewerthon começou sua trajetória aos quatro anos no clube Roque de Moraes, localizado no bairro Casa Verde Alta, Zona Norte de São Paulo. Desde pequeno já era corintiano, acompanhando jogos do time nas arquibancadas junto ao seu pai.

Aos 7 anos, realizou seu sonho ao iniciar sua carreira profissional no Sport Club Corinthians Paulista, passando pelo teste em incríveis 15 minutos. Por lá, deixou sua marca, conquistando o Campeonato Paulista de 1998 e 2001, o Brasileirão de 1998 e 1999 e o Mundial de Clubes em 2000. “Sempre tive muito amor ao futebol e dizia que seria jogador profissional. Meu comprometimento aliado ao apoio de minha família foram fundamentais para a realização do meu sonho”, afirma Ewerthon.

O pai atuou como estrutura, auxiliando em decisões importantes da carreira do esportista. Em 2001, com 20 anos, Ewerthon alcançou novos horizontes e aceitou a proposta de jogar no time alemão Borussia Dortmund, estreando sua jornada na Europa. “Borussia é um amor imenso que eu tenho. É um clube grandioso, do qual fiz parte, conquistando a Bundelisga 2001/2002 e vivendo 5 temporadas maravilhosas. Isso, para mim, foi excepcional”, recorda o atleta. Ainda no continente europeu, ele também vestiu as camisas dos times Zaragoza, Stuttgart e Spanyol até 2010, quando retornou ao Brasil jogando pelo Palmeiras. Nesse mesmo ano, enfrentou uma lesão no joelho, o que o afastou dos gramados por três meses. “Foi uma recuperação difícil, mas eu sempre levei pelo lado positivo, pois faz parte da profissão”, comenta. Após pouco mais de um ano no Brasil, ele foi novamente para o exterior, onde atuou nos times Al Ahli Doha, do Catar e Akhmat Grozny, da Rússia.

Em 2012, retorna para seu país, defendendo o clube América (MG) e, depois, o Atlético Sorocaba, onde finalizou sua carreira em 2014. “Vivi minha profissão intensamente e, aos 34 anos, deixei os gramados e me dediquei à minha vida pessoal. A adaptação após o futebol não foi fácil, claro, já que era minha paixão. Tenho saudades e ainda tenho vontade de jogar bola, mas agora, vivo uma nova realidade e uma vida empresarial que também me traz grande satisfação e orgulho”, compartilha o ex-jogador.

Fora dos campos, o craque sempre se manteve em forma, dedicando-se a esportes como corrida, tênis, futebol de areia, futevôlei e boxe. Além disso, ele segue à frente dos empreendimentos familiares, incluindo uma construtora em parceria com o pai e um e-commerce com o irmão. Em paralelo, tem o projeto “Calma, Simba” com Leo Chile, voltado para debates sobre futebol. Mas, sem dúvida alguma, seu maior desafio é cuidar de Matheus, seu filho de 12 anos, de quem tem a guarda total desde os cinco.

“Meu amigo, melhor parceiro, minha vida. A minha agenda só acontece após eu ver o que tenho reservado para ele. Meu filho é a motivação de todo meu novo projeto”, afirma o atleta, que está apostando na Ewerthon Academy, uma clínica de futebol que visa oferecer às crianças e jovens a oportunidade de vivência e crescimento através do esporte. “Tive o amparo do meu pai e sou o amparo do meu filho. Através desse projeto, quero promover valores fundamentais, como: espírito de equipe, ética e disciplina, além de convívio em família. A molecada tem que entender e valorizar esse bem maior”, adiciona Ewerthon.

Esse é o novo sonho do ex-futebolista, que coloca como meta ser incentivo para crianças, que assim como ele, vêm das periferias, cheias de anseios e talentos que não podem ser desperdiçados. A primeira edição do evento aconteceu em agosto e contou com mais de 70 crianças inscritas, em um resort de Águas de Lindóia–SP, proporcionando momentos marcantes de diversão e muito aprendizado de futebol, com treinamentos táticos, atividades em campo, lazer e interação com as famílias.

Lançada com sucesso, a academia retorna no dia 14 de dezembro, na Arena Ibirapuera, em São Paulo. Com a presença já confirmada de ícones como Amaral, Amoroso e Rodrigo Pontes, reforçando missão e valores e visando impactar positivamente as novas gerações.

A trajetória de 30 anos no futebol de Ewerthon inspira e forma novos talentos, partilhando da sua paixão pelo esporte. Desde os primeiros chutes no Roque de Moraes até os títulos em grandes clubes internacionais, sua carreira reflete dedicação, disciplina e amor pelo que faz. Agora, fora dos estádios, continua fazendo a diferença, inspirando e formando novos talentos através da Ewerthon Academy, mostrando que seu compromisso com o futebol vai muito além do que as quatro linhas.