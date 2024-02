Dorsal Atlântica agita o teatro do Sesc Santo André

A banda brasileira de heavy metal, Dorsal Atlântica, celebra 41 anos de trajetória sólida e pioneira no movimento heavy metal nacional dia 17, no palco do Sesc Santo André. O mais recente marco na carreira do grupo é o lançamento de seu 12º álbum de estúdio, intitulado Pandemia. Este trabalho, totalmente gravado com guitarra baiana, baseado na música armorial, apresenta melodias que fusionam rock e MPB.

Liricamente, o álbum mergulha em temas históricos e políticos, inspirando-se em obras literárias impactantes como “1984” e “A Revolução dos Bichos” do escritor George Orwell, trazendo profundas reflexões sobre a sociedade contemporânea e suas nuances, enquanto aborda questões relevantes de forma poética e incisiva. Para celebrar este marco, a Dorsal Atlântica iniciou uma excursão nacional em fevereiro de 2022. A turnê percorreu diversas cidades brasileiras, apresentando um repertório baseado nos quatro últimos álbuns: 2012, Imperium, Canudos e Pandemia.

Tendo retornado aos palcos em 2022, após 24 anos, o grupo carioca apresenta um show que revisita músicas que marcaram a trajetória da banda, e celebra, junto aos fãs, as quatro décadas de muito heavy metal e resistência, além de oportunizar uma experiência musical que destaca a evolução artística e o legado da Dorsal Atlântica no cenário do gênero.

Programação:

Dorsal Atlântica

Dia 17/2, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André