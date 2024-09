Dorival tem posição aberta na seleção brasileira; veja as opções

A seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira (2), em Curitiba, para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o técnico Dorival Júnior tem pelo menos uma dúvida na escalação.

Raphinha estaria suspenso contra o Equador e ficou fora. Savinho foi cortado após lesão.

Sem a dupla que atuou pelo lado direito na Copa América, o técnico busca um substituto. E tem várias opções.

Os polivalentes Rodrygo e Lucas Moura jogam por ali, assim como os especialistas Luiz Henrique e Estêvão, que preferem a ponta direita.

Essa definição passa pelo esquema tático. Dorival Júnior escolheu um ataque com Rodrygo de falso 9 até a eliminação contra o Uruguai, quando teve Vini Jr suspenso e optou por Endrick como centroavante.

Se Endrick continuar, o ataque poderia ser formado pelo trio de Real Madrid com Vini e Rodrygo. Se Rodrygo for o “9”, abre-se uma vaga na direita.

DEFESA E MEIO

Do meio para trás, Dorival não escondeu que ficou satisfeito. Mas há dúvida no gol com a volta de Ederson. Alisson foi o titular na Copa América muito porque Bento era o concorrente mais habilitado para a função.

Ederson foi cortado por lesão, mas agora retorna. Ele leva vantagem com o jogo com os pés. Só que Alisson foi o preferido do preparador de goleiros Taffarel na maior parte do ciclo de Tite. Taffarel não estava na comissão técnica de Diniz e voltou com Dorival.

Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá é o trio que desponta como favorito para ser titular no meio-campo da seleção. Ainda mais pelo corte de Savinho, que deixa a brecha no ataque para Rodrygo – não necessariamente um dublê de camisa 10/meia.

A opção por João Gomes traz um jogador que “morde” mais no meio, mas não é tão brilhante e criativo com a bola. Gerson, do Flamengo, está convocado. Assim como André, agora ex-fluminense, que virou companheiro do próprio João Gomes no Wolverhampton.

LATERAL EMPOLGANTE?

A equação na lateral direita está inusitada. Com Yan Couto cortado, vem William, do Cruzeiro, para ser o reserva de Danilo. Danilo, que virou reserva da Juventus neste começo de temporada, mas foi capitão da seleção na Copa América.

No lado esquerdo, Guilherme Arana ou Wendell? O segundo terminou a Copa América como titular. Mas, agora, tem sido reserva de Galeno, originalmente um ponta que passou a atuar improvisado na lateral esquerda do Porto.