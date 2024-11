Dorival Júnior vê evolução e defende permanência apesar de vaias e críticas

Após mais um resultado insatisfatório, a seleção brasileira encerrou o ano na quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O empate em 1 a 1 contra o Uruguai, na Fonte Nova, marcou a última partida do Brasil em 2024. Dorival Júnior, técnico da equipe, considerou o resultado como um indicativo de progresso no desenvolvimento do time.

Dorival Júnior avaliou positivamente o desempenho da seleção ao longo do ano, apesar dos números que mostram seis vitórias, sete empates e uma derrota em 14 jogos. Segundo ele, houve uma evolução notável, especialmente nos dois últimos empates contra Venezuela e Uruguai. “Estamos melhorando continuamente”, afirmou o treinador, destacando que as recentes partidas mostraram um bom volume de jogo e oportunidades criadas, embora tenha faltado eficiência na conclusão das jogadas.

Com o resultado diante do Uruguai, a equipe perdeu a chance de terminar o ano entre os primeiros colocados das Eliminatórias. Caso tivesse vencido, o Brasil poderia estar na segunda posição. Questionado sobre o equilíbrio de forças no continente, Dorival destacou que não estaria satisfeito mesmo com a vice-liderança. “Nós brasileiros tendemos a ver apenas o lado negativo. Mas mesmo se estivéssemos em segundo, continuaríamos buscando melhorias”, afirmou.

Apesar de ter apenas uma derrota sob seu comando, Dorival enfrenta questionamentos sobre sua permanência à frente da seleção. Ele respondeu com tranquilidade, afirmando que sua continuidade depende da avaliação dos dirigentes Rodrigo Caetano e Ednaldo Rodrigues. “No Brasil, prevalece uma cultura resultadista. Sei disso e continuo confiante no nosso progresso”, disse.

Ao final da partida na Fonte Nova, as vaias da torcida refletiram o descontentamento com o desempenho do time. No entanto, Dorival elogiou o apoio dos torcedores ao longo do jogo e em diferentes cidades do país.

Em relação à ausência de Neymar, Dorival expressou sua admiração pelo jogador e sua expectativa de tê-lo novamente em campo quando a equipe puder oferecer suporte adequado. “Esperamos vê-lo em plena forma para contribuir ainda mais com a seleção”, comentou.

O técnico também abordou dificuldades enfrentadas pela equipe na finalização das jogadas. Reconheceu que há necessidade de maior objetividade e destacou a solidez defensiva do Uruguai como um desafio enfrentado durante a partida.

Por fim, Dorival evitou comentar sobre questões relativas ao preço dos ingressos para os jogos da seleção, expressando apenas seu desejo de ver os estádios cheios de torcedores apoiando a equipe nacional em busca de melhores resultados futuros.